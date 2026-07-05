Vi söker en back and frontendutvecklare inom IoT och AI till Nodeledge
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2026-07-05
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Vi växer – och söker nya kollegor!
Vi söker en back and frontendutvecklare inom IoT och AI till Nodeledge i Skövde
– En tech-heavy allroundutvecklare som även gillar kundkontakt och utbildning
Gillar du att skriva kod som faktiskt styr fysiska prylar i verkligheten? Får du en kick av att se en sensor gå från "offline" till "rapporterar data" efter att du har åtgärdat en bugg i backend? Vill du dessutom kombinera tung teknisk utveckling med att hjälpa och utbilda de kunder som faktiskt använder systemet? Då kan du vara vår nästa kollega.
Vi söker en allt-i-allo – spindeln i nätet – som har jobbat några år och trivs lika bra med att gräva ner sig i kod som att hålla en engagerande produktutbildning för en kund.
Placeringsort: Skövde
Om rollen och din vardag
Vi bygger Sensor-Online – vår egen IoT-plattform som idag snurrar på samtliga kontinenter och används av allt från svenska industriföretag till internationella koncerner. Som utvecklare hos oss blir du en nyckelperson i att både driva plattformen framåt och se till att våra kunder får ut maximalt värde av den.
En vanlig dag i rollen kan innehålla:
Fullstack-utveckling: Bygga nya robusta funktioner i C#-backend och React-frontend till Sensor-Online.
Data & AI: Optimera flöden i InfluxDB och bygga smart logik/AI-funktioner för att analysera tidsserie-data från tusentals enheter.
Kundsupport & Felsökning: Ta emot tekniska frågor från kunder och agera detektiv – är det koden, nätverket eller hårdvaran som strular?
Hålla Utbildningar: Hålla i tekniska utbildningar och onboarding för nya samt befintliga kunder så att de förstår plattformens fulla potential.
Automatisering: Sätta ihop effektiva flöden i Node-RED eller n8n för att lösa kundernas automatiseringsbehov.
Serverdrift & Protokoll: Hantera Linux-servrar, analysera loggar samt utvärdera protokollval (t.ex. MQTT vs REST).
Vem vi tror att du är
Du har jobbat några år som utvecklare och vill förstå hela kedjan – från sensor till moln och hela vägen ut till slutanvändaren. Då rollen innebär både support och utbildning är det viktigt att du är kommunikativ, pedagogisk och trivs med att prata med människor, samtidigt som du har en tung teknisk grund att stå på.
Vi förväntar oss och önskar att du har koll på:
Utveckling: Du är duktig inom C# och React och känner dig bekväm med modern systemarkitektur.
Databaser & AI: Du har erfarenhet av InfluxDB (eller liknande tidsseriesystem) och ett intresse för dataanalys och AI.
Det sociala & pedagogiska: Du har en stark servicekänsla, är pedagogisk och känner dig trygg med att hålla presentationer eller utbildningar för grupper.
Linux & Nätverk: Du navigerar i Linux-miljöer och förstår grundläggande nätverk (subnet, brandväggar och trafikfelsökning).
Meriterande: Erfarenhet av Node-RED, n8n, MQTT, LoRaWAN eller andra IoT-protokoll.
Vad vi erbjuder dig
En varierad vardag: En unik kombo av tung utveckling, problemlösning och kundkontakt – du kommer aldrig att ha tråkigt.
Korta beslutsvägar: Ett mindre team med kort väg från idé till produktion, och stor frihet att påverka plattformens framtid.
Hög teknisk nivå: Kollegor som brinner för teknik, arkitektur och smarta lösningar.
Kollektivavtal: Trygga anställningsvillkor, avtalspension och schyssta arbetsförhållanden enligt gällande avtal.
Sjukvårdsförsäkring: Omfattande sjukvårdsförsäkring som ger dig snabb tillgång till privat vård och specialistläkare om det skulle behövas.
Om Nodeledge AB
Nodeledge är ett snabbväxande svenskt företag med spetskompetens inom IoT och M2M-kommunikation. Vi representerar flera starka internationella varumärken och utvecklar vår egen plattform, Sensor-Online, som används världen över. Hos oss får du korta beslutsvägar, hög teknisk nivå och kollegor som bryr sig om att bygga bra grejer. Det är bra drag under galoscherna, helt enkelt.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Vill du veta mer? Hör av dig med CV till info@nodeledge.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: info@nodeledge.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nodeledge AB
(org.nr 556915-9204), https://nodeledge.se
Magasinsgatan 5 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Johan Stenström Stenström info@nodeledge.se 0733165100 Jobbnummer
9992780