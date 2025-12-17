Vi Söker En Återvinningsarbetare Till Ssam I Växjö!
2025-12-17
Vill du arbeta med hållbarhet och hjälpa människor på återvinningscentralen? Vi söker en engagerad och serviceinriktad återvinningsarbetare till anläggningen på Norremark!
Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar för både privatpersoner och företag. Med värdegrunder som glädje, respekt, framåtanda, hållbarhet och gemenskap arbetar vi tillsammans för att skapa ett hållbart samhälle med kunden i fokus.
Som återvinningsarbetare hos SSAM spelar du en viktig roll i att främja hållbara lösningar och bidra till en cirkulär ekonomi.
Tjänsten är på heltid och arbetet sker huvudsakligen dagtid, men kvällsarbete kan förekomma. Dessutom förväntas du arbeta varannan helg. Utomhusarbete är en naturlig del av tjänsten.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
• Guida och hjälpa kunder på återvinningscentralen att sortera sitt avfall korrekt och bemöta dem på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
• Hålla anläggningen i gott skick genom att upprätthålla ordning och reda samt beställa hämtning av material.
• Delta i förbättringsarbete och bidra med idéer som utvecklar rutiner, ökar återbruk och stärker återvinningen.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är engagerad, serviceinriktad och har ett tydligt hållbarhetsfokus. För att trivas i rollen behöver du vara initiativtagande, självständig och flexibel.Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Goda datakunskaper
• God svenska i tal och skrift
• B-körkort (meriterande hjullastarkort samt ADR 1.3)
Som en del av rekryteringsprocessen ber vi även dig utföra testet ADEPT-15 som du får tillgång till under din profil när du registrerar din ansökan. Först när testet är genomfört är din ansökan fullständig.
Observera att alkohol- och drogtest ingår i rekryteringsprocessen.
Låter tjänsten som något för dig? Passa på att ansöka redan idag!
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
