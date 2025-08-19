Vi söker en återvinningsarbetare till södra kommundelen!
2025-08-19
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
Vill du vara med och forma en hållbar framtid och trivs med praktiskt arbete? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Vi söker en engagerad och hjälpsam återvinningsarbetare till vårt team. Hos Vamas får du möjlighet att göra skillnad för invånare, företag och besökare i Malung-Sälens kommun. Tillsammans arbetar vi för en renare miljö.
Om uppdraget
Vamas spelar en central roll i kommunens miljö- och servicearbete och ansvarar för att våra återvinningsstationer fungerar tryggt, effektivt och hållbart. Nu söker vi en återvinningsarbetare som vill arbeta praktiskt och omväxlande med skötsel, service och underhåll av våra stationer. Som en viktig del i teamet bidrar du till att säkerställa att återvinningsstationerna är väl fungerande och trygga att använda.
Arbetsområdet är i den södra kommundelen på Malungs återvinningscentral. Vid behov kommer du även att stötta övriga delar av kommunen.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
* Arbete på återvinningscentral
* Renhållning och service på återvinningsstationer
* Hantering av redskap, verktyg och maskiner
* Mekaniska och byggtekniska arbetsuppgifter
* Kundkontakt
* Möjlighet att lära dig om olika återvinningsprocesser och tekniker
* Möjlighet att lära dig om olika återvinningsprocesser och tekniker
* Delta i arbetet med att förbättra och utveckla rutiner
Vi värdesätter framförallt dina erfarenheter, egenskaper och ditt engagemang. Hos oss får du möjlighet att visa din flexibilitet, ditt ansvarstagande och ditt strukturerade arbetssätt. Du är praktiskt lagd och uppskattar att arbeta med varierande och utmanande arbetsuppgifter.
Du trivs i ett team där samarbetet är i fokus, samtidigt som du är självgående och tar egna initiativ när det behövs. För dig är det självklart att alltid göra ett professionellt och noggrant arbete.
Vi söker dig som:
* Är praktiskt lagd
* Flexibel, ansvarstagande och strukturerad
* Serviceinriktad och lösningsfokuserad
* Har god samarbetsförmåga
* Har B-körkort
* Har god datavana
Det är meriterande om du:
* Har erfarenhet av återvinningsarbete eller liknande praktiskt arbete
* Har förarbevis för maskiner och/eller hjullastare
* Har följande behörigheter; C-kort, YKB och krankort 18 t/m
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag: 2025-09-19.
Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt.
Vamas omfattas av offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Vamas!
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Vamas är ett kommunalägt bolag med ca 70 anställda som arbetar med några av samhällets viktigaste funktioner. Som anställd hos oss får man i god samverkan med kommunens koncernbolag vara med att representera, forma och utveckla Malung-Sälens kommun. Vi ska, varje dag året runt rena spillvatten, tillhandahålla rent dricksvatten och erbjuda effektiva lösningar för en hållbar avfallshantering och återvinning. Ett stort och viktigt ansvar för att säkra en god samhällsservice och vår miljö nu och för framtida generationer.
Med den snabba utveckling som sker i Malung-Sälens kommun måste vi kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Hos oss kan alla bidra med sin innovationskraft och tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vi erbjuder det bästa av två världar, en bra arbetsplats nära naturen och ett rikt friluftsliv med närhet till härlig fjällmiljö. Vår strävan är att ge medarbetaren möjlighet till att påverka sitt arbete och skapa en god balans mellan arbete, fritid och familjeliv.
Körkortskrav
• B (Personbil)
Driftledare
Liselott Bengtsson liselott.bengtsson@vamas.se 0280 185 93 Jobbnummer
