Vi söker en återvinningsarbetare inför sommaren 2026!
2026-01-21
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
Är du serviceinriktad, gillar att arbeta utomhus och vill bidra till ett hållbart Småland? Sök idag och bli en del av SSAM!
Vi söker dig som vill sommarjobba på återvinningscentralen i Markaryd. För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna vara tillgänglig hela sommaren och arbeta enligt schema, inklusive vissa kvällar och varannan helg.
Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar för privatpersoner och företag. Med värdegrunder som glädje, respekt, framåtanda, hållbarhet och tillsammans arbetar de för ett hållbart samhälle - alltid med kunden i fokus.
Som återvinningsarbetare bidrar du till att skapa en positiv kundupplevelse och ett välfungerande flöde på anläggningen. Du kommer bland annat att:
• Möta och hjälpa kunder på återvinningscentralen med korrekt avfallssortering.
• Hålla ordning på anläggningen, se till att containrar är i rätt skick och göra beställningar för hämtning av material.
• Arbeta utomhus i varierande väderförhållanden.
• Bidra med idéer för att förbättra rutiner och öka återbruk och återvinning.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i tjänsten tror vi att du:
• Har gymnasieutbildning och ett intresse för miljö och hållbarhet.
• Har B-körkort och tillgång till bil.
• Vi söker dig som trivs i en roll med mycket kundkontakt och som gillar att ta ansvar.
• Har god datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
• Är serviceinriktad, flexibel, självgående och trygg i att arbeta både i team och självständigt.
Meriterande: Hjullastarkort och ADR-utbildning (minst 1.3).
Varför jobba via oss på SSAM?
Du blir en del av ett engagerat gäng som tillsammans arbetar för en grönare framtid. Här kombineras kundservice med konkret hållbarhetsarbete - och du gör skillnad varje dag.
Ansök idag! Vi är ett rekryteringsföretag som hjälper SSAM i denna rekrytering. Observera att alkohol- och drogtest ingår i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
