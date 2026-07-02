Vi söker en assistent till vår fina 9 åriga tjej för två kvällspass varje v
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Botkyrka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Botkyrka
2026-07-02
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Botkyrka
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi en assistent till vår goa 9-årig flicka i Tumba
Vem är jag?
Jag är en glad och go tjej som gillar att vara aktiv på 9 år som bor med mina föräldrar och lillebror i Tumba. Jag gillar när det händer saker! Att gunga, lyssna på musik, promenader och bada är några av mina favoritsysslor. Jag sitter i rullstol och behöver hjälp med allt i min vardag. Dagtid är jag i skolan och på fritids där du följer med och hjälper mig om du jobbar dagpass.
Jag saknar talat språk, men du som lär känna mig kommer snart förstå vad jag tycker om, vad jag vill och när jag vill busa. Jag kommunicerar hela tiden - bara på mitt eget sätt. Med rätt person vid min sida kan vi ha riktigt kul ihop!
Vad behöver jag hjälp med?
Jag har omfattande medicinska behov, så det är viktigt att du är noggrann, ansvarstagande och trygg i dig själv. Du behöver kunna ge stöd i vardagen med t.ex. personlig hygien, mat i sond, medicinering och förflyttningar. Det är också viktigt att du har ett vaket öga och ett lugnt hjärta, då jag behöver extra omsorg och hjälp med min andning och min epilepsi.
Vem är du?
Du är varm, engagerad och har nära till skratt. Du tycker om att arbeta med barn och har gärna kvar ditt eget barnasinne. Du är initiativrik, sprallig och trygg - och inte rädd för att ta ansvar. Du behöver vara bekväm i och kunna hjälpa mig med att bjuda in till samspel och lek med min lillebror och andra människor.
Meriterande är om du har erfarenhet av liknande arbete eller kunskap om medicinska behov, men det allra viktigaste är din personlighet. Körkort är också ett plus!
Krav: Du måste tala och skriva flytande svenska, eftersom kommunikationen kring mina behov är både viktig och detaljerad. Ett plus är om du kan tänka dig att hoppa in på extra pass när min ordinarie assistent är sjuk.
Vi söker dig som kan arbeta 2 kvällar i veckan 16.30-21.30 samt vid behov vid frånvaro.
Tillträde: Snarast möjligt
Om God Assistans:
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. God Assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr per år. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Du beställer själv registerutdrag på nätet. Följ länken nedan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete på HVB-hem då den visar mer information än LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Gustav III:s Boulevard 42 (visa karta
)
169 74 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9990250