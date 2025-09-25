Vi söker en arbetsterapeut till Östersunds sjukhus
Region Jämtland Härjedalen, Arbetsterapi- och fysioterapienheten / Sjukgymnastjobb / Östersund Visa alla sjukgymnastjobb i Östersund
2025-09-25
Söker du en arbetsplats som jobbar för gemenskap, kollegialt stöd och där man har roligt tillsammans? Söker du dessutom ett arbete där du ges möjligheter att utvecklas i din profession, som ny i yrket eller med erfarenhet som du kan bidra med hos oss? Tveka då inte att söka till oss på Arbetsterapi och fysioterapin på Östersunds sjukhus.
Vi är idag 30 medarbetare, varav sju arbetsterapeuter som arbetar mot ryggmottagningen, kirurg-, ortoped- och barnavdelningarna samt bedriver handrehabilitering och öppenvård för barn/ungdomar.
Arbetsplatsen är belägen i vackra Jämtland med närhet till fjäll, Storsjön och Östersund. Som nyinflyttad till länet får du hjälp med att ordna bostad med gångavstånd till jobbet.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Vi söker en arbetsterapeut till vår enhet:
En tillsvidaretjänst med inriktning mot kirurgavdelning
Du kommer att vara placerad på Arbetsterapi och fysioterapienheten med arbete på kirurgavdelningen tillsammans med två arbetsterapeutkollegor och flera fysioterapeuter.
Vi står inför en spännande utvecklingsfas där vi tar klivet in i ett mer digitaliserat arbetssätt genom införandet av Nova Board. Det här verktyget kommer att stärka vår teamstruktur och underlätta samverkan mellan professioner på avdelningen. Som arbetsterapeut hos oss blir du en viktig del i det tvärprofessionella teamet och får vara med och forma framtidens arbetssätt inom kirurgisk vård.
Yrket som arbetsterapeut är varierande. Utgångspunkten är alltid att utgå från patientens behov och förutsättningar. Du träffar många individer med olika diagnoser och tillstånd vilket gör arbetet spännande och utmanande. Du tar vara på och utvecklar den enskildes aktivitetsförmåga och delaktighet genom att bedöma fysiska, kognitiva och sociala färdigheter samt förskriver hjälpmedel. Din roll är viktig på teamronder, vårdplanering/överrapportering mellan kommun, region och primärvård för att patienten ska få en trygg och säker hemgång.
Genom interna och externa utbildningar ger vi möjlighet till kompetensutveckling. Du introduceras av erfarna kollegor.
Vi verkar för ett medarbetarskap där alla är delaktiga, aktiva i sitt eget lärande och bidra till att driva verksamheten framåt med patienten i fokus.Kvalifikationer
Legitimerad Arbetsterapeut, erfarenhet från arbete inom slutenvården är meriterande.
ÖVRIGT
Intervjuer kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Ring gärna om du har några frågor eller funderingar.
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277318". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Arbetsterapi- och fysioterapienheten Kontakt
Enhetschef
Karolin Garli karolin.garli@regionjh.se 0765839066 Jobbnummer
9526069