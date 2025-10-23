Vi söker en arbetsterapeut och MAR till Ockelbo kommun
Ockelbo kommun är en Plats att växa och vi som arbetar här värnar om våra medborgare och att ständigt utveckla kommunen. Vår vision är att vara en attraktiv arbetsgivare och att vi som arbetar här är stolta och engagerade i våra arbeten. En viktig framgångsfaktor tror vi är att skapa samma möjligheter att växa för våra medarbetare som för våra medborgare och i vår lilla kommun med ca. 500 medarbetare finns det möjligheter att göra skillnad - på riktigt! Här arbetar alla verksamheter i närhet till varandra och med korta beslutsvägar blir delaktighet och möjlighet att påverka en naturlig del i vardagen.
Vi erbjuder alla våra månadsanställda medarbetare olika förmåner bl.a. möjlighet att semesterdagsväxla så beroende på ålder kan du ha upp emot 37 semesterdagar på ett år. Vi har även 2 000 kr i friskvårdsbidrag varje år samt tillgång till Falck Personalstöd. För oss är det också viktigt att alla medarbetare har möjlighet att kunna förena arbetsliv med privatliv.
Arbetsuppgifter
Ockelbo kommun annonserar nu för en kombinationstjänst som arbetsterapeut och medicinskt ansvarig för rehabilitering.
Som arbetsterapeut arbetar du ca 75% i hemsjukvården i Ockelbo där vi erbjuder dig ett givande arbete där du gör skillnad för de som behöver det allra mest. Du arbetar i en liten och familjär arbetsgrupp med goda villkor. Det finns stora möjligheter till att vara delaktig i kvalitets- och förändringsarbete på arbetsplatsen.
Som arbetsterapeut arbetar du hemma hos patienter i ordinärt boende som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården samt hemma hos patienter boende på särskilt boende.
Som arbetsterapeut i hemsjukvården arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter för legitimerad arbetsterapeut t.ex:
• Funktions- och förflyttningsbedömningar
• ADL- bedömningar
• Förskrivning av hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen (utreda, förskriva, prova ut, instruera/träna, följa upp.)
• Du är behjälplig läkare vid utredningar avseende kognitiv sjukdom
• Du utför arbetsterapeutiska interventioner t.ex hand/armträning, förflyttningsträning, ADL-träning m.m
• Du samverkar med andra vårdgivare samt internt inom kommunen genom att delta på sip, teamträff, rond m.m
• Du handleder övrig omsorgspersonal och kollegor avseende aktivitet, rehabiliterande förhållningssätt, hjälpmedelshantering m.m
Du arbetar i multiprofessionellt team men mycket självständigt arbete förekommer.
Du arbetar också 25% som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i kommunen. Som MAR arbetar du i tätt samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kvalitetsutvecklare, chefer samt andra stödfunktioner som finns inom kommunen. Du ingår även i länsgemensamma nätverk i länet.
Du kommer som MAR bland annat att ansvara för att rehabilitering bedrivs enligt lagar och förordningar, arbetar med kvalitets och förbättringsarbete samt att rutiner finns, efterlevs och upprättas.
Det finns stor chans att själv få vara en del i att forma tjänsten som MAR. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete inom kommunal hälso- och sjukvård. Du är driven och har ett intresse för att vara med och utveckla verksamheten utifrån kvalité och patientsäkerhet. Du är pedagogisk i din kommunikation med andra.
Som person är du ansvarsfull, har god kommunikativ förmåga, kan arbeta självständigt och tillsammans med andra i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver också inneha körkort B.
Inom Ockelbo kommun finns ett politiskt beslut om att utdrag ur belastningsregistret krävs vid nyanställning.
