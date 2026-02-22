Vi söker en arbetsterapeut för ett vikariat
Västerviks kommun / Sjukgymnastjobb / Västervik Visa alla sjukgymnastjobb i Västervik
2026-02-22
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
Rehabiliteringsenheten
Välkommen till oss där vi med våra gemensamma kunskaper bidrar till att förbättra livssituationen för patienter vi möter. Ingen dag är den andra lik, alla patienter unika och det är precis därför vi har så roligt på jobbet.
I Västerviks kommun arbetar vi med hemrehabilitering och aktiverande förhållningssätt vilket innebär att vård- och omsorgspersonal arbetar tillsammans för att patienten ska bibehålla och öka sina kroppsliga och psykiska funktioner. Vi arbetar med hemrehabilitering. På riktigt!
Nu söker vi en vikarie till vårt rehabteam.Publiceringsdatum2026-02-22Arbetsuppgifter
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga rehabilitering till våra patienten inom den kommunala primärvården. En viktig del i arbetet är att handleda och delegera till omvårdnadspersonal för att främja ett rehabiliterande arbetssätt. Vi satsar på tidiga insatser, allt för att möjliggöra för fler att bo kvar hemma med god livskvalitet.
Vi samarbetar i teamet med andra vårdgivare för att sätta patienten i centrum. En av våra inriktningar är Team Hemgång. Du kommer bedöma individens aktivitetsförmåga, kroppsfunktion samt omgivningsfaktorer. Genom att tillämpa åtgärder som aktivitetsträning, hjälpmedelsförskrivning och anpassning av miljön kommer du att stödja och främja individens förmåga att vara aktiv, delaktig och självständig.
I dina arbetsuppgifterna ingår även att bedöma behov av bostadsanpassning.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. För tjänsten krävs att du har ett giltigt B-körkort.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet, gärna inom kommunal hälso- och sjukvård. Arbetet ställer höga krav på såväl självständighet, flexibilitet och samarbetsförmåga då förutsättningar många gånger kan förändras snabbt.Övrig information
För att kunna komma i fråga för aktuell anställning i Västerviks kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Utdraget beställer du här: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/).
Vänligen observera att handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor. Du kommer att behöva visa upp ditt utdrag om du blir erbjuden en tjänst.
Förutom ett fritt och varierande jobb, kunniga och trevliga kollegor erbjuds du en mentor under ditt första år som anställd. Västerviks kommun är generösa vad gäller personal- samt friskvård.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOC 13-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Kontakt
Sofie Björklund, rehabchef sofie.bjorklund@vastervik.se 010-355 52 47 Jobbnummer
9756413