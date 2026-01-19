Vi söker en arbetsmiljösamordnare till PreZero!
Uniflex AB / Arbetsmiljöjobb / Stockholm
2026-01-19
Vi på Uniflex hjälper vår kund PreZero att hitta deras nya arbetsmiljösamordnare!
Som arbetsmiljösamordnare inom uppdraget PreZero har för insamling av pumpbart avfall åt Stockholm Vatten och Avfall kommer du ansvara för uppdragets arbetsmiljöarbete.
Ditt fokus kommer ligga på att utveckla, planera, leda och följa upp de dagliga rutinerna inom arbetsmiljö. Andra arbetsuppgifter är att inventera hämtställen, genomföra riskbedömningar, sammanställa rapporter, delta i möten och ansvara för att uppdatera och driva handlingsplan för arbetsmiljöarbetet inom uppdraget framåt.
Praktisk information:
Tillträde: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt.
Läge: Kontor i Nacka/Värmdö, resor inom Stockholm förekommer.
Omfattning: Heltid
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att jobba med arbetsmiljöfrågor och gillar att vara ute i den dagliga verksamheten. Som känner ett stort engagemang i att motivera för en bättre arbetsmiljö samt ha ett stort människointresse.
Du förutsätts bidra till att goda relationer upprätthålls med företagets kunder, myndigheter och övriga intressegrupper.
För att vara framgångsrik i din roll tror vi att du är kommunikativ, serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. Du är också engagerad och handlingskraftig, har lätt att fatta egna beslut och förmåga att prioritera när du har flera arbetsuppgifter på gång samtidigt.
Du har ett genuint intresse för människor och arbetsmiljöfrågor samt av att hjälpa till att hitta lösningar så att vi kan leverera de tjänster våra kunder efterfrågar. Säkerhet för både våra medarbetare och kunder är av största betydelse för dig.
Du tar gärna egna initiativ och har förmågan att självständigt genomföra och färdigställa uppgifter.
Branschvana är meriterande och god datavana ett krav. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift och minst gymnasieutbildning. Har du utbildning inom arbetsmiljöområdet är det meriterande.
Du behöver ha B-körkort för att kunna besöka kunderna runt om i Stockholm.
Information:
Denna process kommer att starta i januari 2026, därför kan vår återkoppling dröja lite längre.
Om verksamheten
PreZero strävar mot att främja varje medarbetares professionella utveckling samtidigt som vi stödjer en sund balans mellan arbete och privatliv. Vår företagskultur präglas av en familjär atmosfär och vi känner stolthet över att dela visionen om en mer hållbar morgondag. PreZero Sverige är ett avfalls- och återvinningsföretag som ingår i det internationella miljöbolaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i elva länder. I Sverige är vi cirka 1 200 medarbetare på drygt 60 orter.
Inom PreZero tar vi stor hänsyn till varje medarbetares utvecklingsresa. Vi erbjuder en arbetsplats med familjär stämning där vi hjälper och stöttar varandra. Utan våra medarbetare, ingen verksamhet. Vi stöttar din utveckling på jobbet lika mycket som vi har förståelse för att du behöver kombinera arbetet med allt annat som livet erbjuder och kräver.
Tillsammans bidrar vi varje dag till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. Något som ger engagemang och stolthet oavsett yrkesroll. Vi är noga med att bry oss om varandra, jobba säkert och ha kul på arbetet.
Vi på PreZero ser på mångfald som en styrka och vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uniflex är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
