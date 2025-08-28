Vi söker en Anbudsskrivare för våra yrkeshögskoleutbildningar på Elevera
2025-08-28
Vi söker en Anbudsskrivare för våra yrkeshögskoleutbildningar på Elevera
Vill du vara med och utveckla framtidens yrkesutbildningar och skapa faktiskt samhällsnytta? På Elevera Education Group söker vi nu en Anbudsskrivare med fokus på att ta fram strategiskt starka ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).
Ditt arbete har direkt påverkan på vilka utbildningar som blir verklighet och därmed också på kompetensförsörjningen i Sverige.
Om rollen
Du kommer att bli en del av Eleveras utvecklingsteam och anbudsprocessen där du kartlägger branschens behov, för dialog med företag och arbetsgivare, samlar in stödintyg och författar genomarbetade ansökningar som bygger på fakta, tydlig samhällsnytta och stark förankring i arbetslivet. I denna roll ansvarar du för att driva hela processen kring ansökningar till MYH - från behovsanalys till färdig ansökan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta fram fullständiga och konkurrenskraftiga ansökningar till MYH
Kartlägga branschernas kompetensbehov genom behovsanalyser och dialog med arbetslivet
Bygga och underhålla relationer med företag och branschorganisationer
Samla in stödintyg, medverkansbesked och annan relevant dokumentation
Författa de arbetslivsförankrade delarna av ansökningarna
Hålla dig uppdaterad kring regelverk, bedömningskriterier och riktlinjer från MYH
Samarbeta nära våra utbildningsledare, pedagogiska utvecklare och ledningsgrupper
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att skriva anbud eller ansökningar (gärna inom YH/offentlig sektor)
Är en mycket god kommunikatör - i både tal och skrift
Har vana av att samarbeta med företag och branschrepresentanter
Är analytisk och van att strukturera komplex information
Kan formulera övertygande texter utifrån ett tydligt samhällsperspektiv
Har relevant högskoleutbildning (exempelvis samhällsvetenskap, kommunikation, projektledning eller liknande)
Kunskap om arbetsmarknadsfrågor och yrkesutbildning är meriterande
Vi erbjuder
En meningsfull roll där du aktivt bidrar till kompetensförsörjningen i Sverige
Engagerade kollegor i en dynamisk och utvecklingsfokuserad miljö
Möjlighet att arbeta brett med analys, kommunikation och utveckling
Goda möjligheter till kompetensutveckling och personlig utveckling
Skicka din ansökan med CV och personligt brev där du berättar varför just du är rätt person för rollen.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Mejla din ansökan till karriar@elevera.org
och i ämnesraden: Anbud
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: karriar@elevera.org Arbetsgivarens referens
