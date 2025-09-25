Vi söker en analytisk kemist/laboratorieingenjör till Eurofins Pegasuslab
Eurofins National Service Center Sweden AB / Laborantjobb / Uppsala
2025-09-25
Uppsala
Företagsbeskrivning
En bra inomhusmiljö är en förutsättning för god hälsa och hög livskvalitet. Eurofins Pegasuslab erbjuder våra kunder marknadsledande kemiska och mikrobiologiska analyser, rådgivning och utbildning. Är du en noggrann och engagerad analytisk kemist som trivs både vid laboratoriebänken och med att utvärdera data? Då kan detta vara rollen för dig! Välkommen att söka tjänsten hos oss!
Vilka är vi?
Kanske känner du inte till oss, men vårt arbete har en direkt påverkan på ditt liv, din hälsa och vår miljö. Vi analyserar maten du äter, luften du andas och medicinerna du använder - allt för att skapa en säkrare och hälsosammare värld. Som en global ledare inom Testing for Life, med över 64 000 medarbetare världen över, strävar vi efter högsta kvalitet i allt vi gör. Våra kärnvärden - Vår kund, Kvalitet, Yrkesstolthet tillsammans samt Professionalism & Hållbarhet - genomsyrar vårt arbete varje dag.
Om rollen
Vad kommer du att göra hos oss?
Vill du bli en nyckelspelare i ett litet och sammansvetsat team? Som analytisk kemist hos oss på Eurofins Pegasuslab får du en varierad roll där du arbetar med både praktiska och teoretiska uppgifter.
Praktiskt arbete med rutinanalyser: Uppackning och registrering av luft- och materialprover i vår databas, provberedning och instrumentkörning (GC/MS) samt enklare service av instrument.
Datautvärdering: Utvärdering av kromatogram i Chemstation/MassHunter för att säkerställa att resultaten är korrekta.
Tolkning och rapportering: Efterhand som du växer i rollen och får mer erfarenhet kommer du att få möjlighet att tolka resultat, skriva rapporter och ge teknisk support till våra kunder. Detta är en del av den långsiktiga utvecklingen av din tjänst, där du gradvis får mer ansvar.
Kvalitets- och förbättringsarbete: Du blir delaktig i vårt kvalitetsarbete och i projekt som rör t ex metodutveckling och validering.
Kravspecifikation
Vem är du?
Du behöver ha följande erfarenheter och kompetenser:
En naturvetenskaplig examen, gärna inom analytisk kemi eller ett närliggande område.
Erfarenhet av att utvärdera kromatogram i exempelvis Chemstation eller Masshunter samt goda kunskaper i statistik och datahantering.
Meriterande om du har arbetat med GC/MS tidigare.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att passa i rollen behöver du vara metodisk och kunna arbeta både självständigt och i team. Du tar ansvar för ditt arbete och ser till att leverera resultat i tid och med hög kvalitet. En god kommunikativ förmåga är också viktig, både för att samarbeta effektivt inom teamet och för att hantera kundkontakt på ett professionellt sätt.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och söker en person som trivs i en miljö där noggrannhet och analytiskt tänkande är avgörande för framgång.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss bidrar våra medarbetare till en bättre värld. Det är en härlig och meningsfull känsla som skapar hög motivation och engagemang och gör att det känns extra bra att gå till jobbet varje dag. Dina kunskaper, färdigheter och personliga utveckling är Eurofins mest värdefulla tillgång och en förutsättning för framgång. Vi erbjuder också fina personalförmåner så som friskvårdsbidrag, förskottssemester och extra semesterdagar.
Ytterligare information
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan ansökningstiden går ut, så sök redan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningen ska vara skriven på svenska. Ansökningar skickade via brev eller mejl kommer inte tas med i rekryteringsprocessen.
Anställningsform: tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.
Tjänsten avser heltid, 40 timmar/vecka. Arbetstider: dagtid, flextid tillämpas.
Tillträde snarast efter överenskommelse. Månadslön enligt överenskommelse.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Annika Engström, Produktionschef, annika.engstrom@etn.eurofins.com
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Arvid Weiss, HR, arvid.weiss@sc.eurofinseu.com
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eurofins National Service Center Sweden AB
Rapsgatan 21
754 50 UPPSALA
Eurofins Pegasuslab
9526469