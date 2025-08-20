Vi söker en allsidig livsmedelsarbetare till vår lilla syltfabrik!
Är du praktiskt lagd, nyfiken och gillar doften av nykokt sylt? Vi söker dig som vill vara med och tillverka våra hantverksmässiga produkter.Publiceringsdatum2025-08-20Om företaget
Vi driver en småskalig ekologisk livsmedelsverksamhet på en gård där vi kokar framförallt sylt och marmelad. Vår produktion sker med noggrannhet och kärlek till råvarorna, och nu söker vi förstärkning i teamet.
Om jobbet:
Tjänsten omfattar både packning och med tiden kokning av sylt. Du kommer att få en gedigen upplärning i kokningsmomentet då det kräver känsla, precision och tålamod.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Packning, märkning och etikettering av produkter
Kvalitetskontroller och hygienarbete
Kokning av sylt (efter upplärning)
Maskinanvändning
Lossning och lastning med hjullastare
Städning och underhåll
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och gillar att jobba med kroppen
Har intresse för mat, livsmedel och gärna maskineri
Är lösningsorienterad och noggrann
Är flexibel och öppen för varierande arbetsuppgifter
Har B-körkort då arbetsplatsen ligger på en gård med begränsad kollektivtrafik
Har erfarenhet av livsmedelsarbete, eller vill lära dig från grunden
Klarar tunga lyft och trivs i ett litet team
Har (eller vill skaffa) hjullastarbehörighet (meriterande)
Arbetstid:
Vanligtvis vardagar kl. 7-12. Flexibilitet krävs då tiderna kan variera något beroende på produktionen. Tjänsten är deltid med möjlighet till utökning framöver.
Vi erbjuder:
Ett stabilt och fysiskt arbete, perfekt för dig som trivs med rutiner och praktiska uppgifter.
Ett nära samarbete i ett litet team
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan till nathalie@torfolk.se
senast 15/9 (urval sker löpande så skicka gärna in så fort som möjligt).
Har du frågor? Hör gärna av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: nathalie@torfolk.se Arbetsgivarens referens
