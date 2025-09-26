Vi söker en allround svetsare till verkstad
2025-09-26
Ikett Personalpartner söker nu en allround svetsare till vår kunds verkstad strax utanför Svedala.
Vi söker dig som är en allround person som gillar att ta ansvar, hitta lösningar och arbeta med hela processen från start till mål.
Vi ser gärna att du har bred erfarenhet och kan hantera olika typer av svetsmetoder (MIG/MAG, TIG, MMA).
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Svetsning i olika metoder och material
• Klippning och bockning
• Allmänt verkstadsarbete
Arbetet är förlagt på dagtid, med start enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som:
• Är en självgående och lösningsorienterad person
• Har erfarenhet av svetsning i flera metoder
• Har god förståelse för ritnigsläsning
• Gärna har erfarenhet av klipp- och bockmaskiner
• Trivs i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik
• Körkort B
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Ersättning
