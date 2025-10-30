Vi söker en Administratör till Advokatfirman De Basso!
2025-10-30
Är du en noggrann och strukturerad person med intresse för juridik och administration? Vi söker en engagerad person som vill vara nyckelspelare i vårt team. Som Administratör hos oss kommer du arbeta nära våra jurister, advokater och domstolar.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
* Bistå firmans advokater med juridisk administration och dokumenthantering.
* Kontakt med domstolar och myndigheter vid intag av uppdrag och bokningar.
* Säkerställa att våra processer är effektiva och att våra klienter får bästa möjliga service.
* Övriga uppgifter kopplade till administrationsfunktionen.
Vi söker dig som:
* Stark administrativ förmåga.
* Mycket god datavana och känsla för juridisk dokumenthantering.
* Erfarenhet som Administratör eller Paralegalutbildning är meriterande.
* Flytande svenska, i både tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och familjär miljö med möjligheten att växa och ta nästa steg i din karriär. Detta är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Vi sitter centralt i Stockholm och flyttar till nyrenoverade lokaler på Kungsholmstorg vid årsskiftet.
Om Advokatfirman De Basso
Advokatfirman grundandes av Sargon De Basso år 2016. Visionen var att skapa en välorganiserad firma, med fokus på stark internutbildning, för att kunna möta den rättssökande allmänheten och domstolar med högkvalitativa juridiska tjänster över hela Sverige.
Sargon De Bassos filosofi är att advokaten har en uppgift i samhället som sträcker sig längre än enbart advokattiteln. En advokat ska kunna slå vakt om rättssäkerheten, i och utanför rättssalen. Advokaten ska vara en stark röst i den rättspolitiska debatten, i statliga utredningar och i civilsamhället där rättsstaten Sverige definieras.
Idag är Advokatfirman De Basso en väletablerad advokatfirma på nationell nivå, med kontor från Göteborg i söder till Sundsvall i norr. Advokatfirman är ledande på respektive lokalort.
Sista dag att ansöka är 31 juli
I denna rekrytering samarbetar vi med Jurek. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Evelina Thimper evelina.thimper@jurek.se
eller Matilda Thelin matilda.thelin@jurek.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte med ansökan!
