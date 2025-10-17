Vi söker en administratör inom ekonomi till SiS ungdomshem Fagared

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Fagared tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosociala problem, kriminalitet och missbruk. Vi har avdelningar i Lindome, i Öxnevalla och i GöteborgPubliceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en noggrann administratör med sinne för detaljer som gillar omväxlande administration, att samarbeta i team och skapa mervärde för verksamheten.
Arbetet innebär att självständigt hantera dagliga redovisningsfrågor och att stötta cheferna i ekonomiadministrativa arbetsuppgifter. Du arbetar med löpande bokföring, avstämningar, leverantörsreskontra, betalningar, kundreskontra, inventering samt fakturering och inköp.
Du ska vara driven och fokuserad på ditt uppdrag samt bidra till teamets och verksamhetens utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Som person är du noggrann och har en mycket god administrativ förmåga. Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift och en fallenhet för att samarbeta och kommunicera. Du har ett serviceintrikat arbetssätt och trivs med att arbeta självständigt såväl som i grupp. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Krav:
• Avslutad godkänd examen från gymnasiet, inriktning ekonomi.
• Tidigare erfarenhet av arbete med ekonomiadministration eller annan roll med inslag av ekonomihantering.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från statlig verksamhet.
• Erfarenhet av följande system: UBW (Unit4) fd. Agresso och Visma Proceedo.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här:https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 9 november 2025.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Administrativ chef
Helén Lundberg helen.lundberg@stat-inst.se 010-453 36 06 Jobbnummer
9562633