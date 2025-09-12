Vi söker en administratör för deltidsarbete på myndighet i Stockholm
2025-09-12
Vi letar nu efter en engagerad och serviceinriktad administratör för ett spännande deltidsuppdrag inom offentlig verksamhet i centrala Stockholm.
Omfattning: Deltid, cirka 10 timmar per vecka
Start: Januari 2025
Längd: 6 månader
Du blir anställd av oss på Poolia men kommer att arbeta på uppdrag hos en av våra kunder inom myndighetssektorn.

Om tjänsten
I rollen som administratör ansvarar du för fakturafrågor och hanteringen av allt från registrering av inkomna ärenden och remisser till återbetalningar och skadehantering. Du svarar på frågor från kunder och medborgare i olika ärenden, både via telefon och mail. Arbetet innefattar även bevakning av tillstånd samt samverkan med olika enheter och avdelningar.
En viktig del av rollen är att kartlägga, dokumentera och utveckla processer samt bidra till ständiga förbättringar och effektiviseringar av den administrativa gruppens arbetsuppgifter.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du ha:
• Fullständig gymnasieutbildning
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Några års arbetslivserfarenhet från roller där samarbete, service och samverkan varit centrala delar
• Erfarenhet av ekonomisystem och faktureringsarbete
• Mycket god digital vana samt goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
• Förmågan att kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som försäkringsutredare och intresse för skade- och tillståndsfrågor samt vilja att utvecklas inom området.
Dina egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är lugn, stabil och van vid att hantera flera ärenden samtidigt. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar på ett effektivt sätt. Du anpassar dig enkelt till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring.
Eftersom arbetet innebär många kontaktytor - med medborgare, tillståndsinnehavare, försäkringsbolag, interna avdelningar och andra aktörer - är det viktigt att du är lyhörd, kommunikativ och samarbetsinriktad. Att vara serviceinriktad kommer naturligt för dig, och du har vilja och förmåga att hjälpa andra och leverera lösningar.
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan genom att registrera ditt CV. Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74441".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Cecilia Östling cecilia.ostling@poolia.se Jobbnummer
9505262