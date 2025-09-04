Vi söker elmontörer till expansivt företag i Tingsryd!
Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Älmhult Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Älmhult
2025-09-04
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Älmhult
, Ljungby
, Olofström
, Alvesta
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en ljus, ren och säker arbetsmiljö tillsammans med kollegor som brinner för kvalitet och samarbete? Hos vår kund blir du en del av ett team på 15-30 personer där du monterar och kopplar elektriska och mekaniska komponenter efter krets- och enlinjescheman.
Vår kund är ett värderingsdrivet teknikföretag som spelar en viktig roll i samhällets energiförsörjning. Företaget utvecklar och levererar avancerade helhetslösningar inom eldistribution, med särskilt fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Kunderna återfinns främst inom energibolag, industri och infrastruktur - både nationellt och internationellt
För den som vill vara med och bidra till framtidens energilösningar erbjuds en stabil och utvecklande arbetsplats där teknik, hållbarhet och samhällsnytta går hand i hand.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
I rollen som elmontör arbetar du med både elektrisk och mekanisk montering av komponenter i stationer och ställverk. Arbetet innebär installation enligt krets- och enlinjescheman samt kopplingstabeller. Det förekommer även moment av anpassning och felsökning, vilket ställer krav på problemlösningsförmåga. Produktionen omfattar ett brett utbud av tekniska komponenter och är uppdelad i flera avdelningar, vilket ger goda möjligheter till utveckling och variation i arbetet.
Tjänsten inleds med en anställning hos Unfilex på 6 månader med möjlighet till anställning hos kund för rätt person.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
El-utbildning på minst gymnasienivå
Minst 4 års erfarenhet som elmontör/elektriker
Förmåga att läsa och förstå scheman, felsöka och utföra produktkontroller
Goda kunskaper i svenska eller engelska samt grundläggande datakunskap
Som person är du noggrann, ansvarstagande och lösningsfokuserad, med en stark vilja att samarbeta och bidra till högsta kvalitet.
Om verksamheten
Hos vår kund får du en genomtänkt introduktion för att snabbt känna dig trygg i din roll och i verksamheten. Här finns goda möjligheter till både yrkesmässig och personlig utveckling, i en miljö där engagemang och kompetens tas tillvara.
Företaget har ett starkt samhällsfokus och arbetar långsiktigt med olika initiativ både lokalt och internationellt. Hållbarhet och mångfald är centrala delar av verksamheten, och man driver bland annat insatser för att öka jämställdheten inom elbranschen.
Att företaget tre år i rad blivit utnämnt till Karriärföretag är ett kvitto på att man satsar på sina medarbetare. Här står arbetsglädje, inkludering och utveckling i centrum - och varje individ ses som en viktig del av helheten.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
Vill du också vara med? Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor, vänligen kontakta:
Jakob Vilhelmsson jakob.vilhelmsson@uniflex.se
073-201 46 81 Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67630". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jakob Vilhelmsson jakob.vilhelmsson@uniflex.se +46 73 201 46 81 Jobbnummer
9492230