Vi söker Elektronikmontör till AP&T i Ulricehamn!
Nr.1 Personalpartner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Ulricehamn Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Ulricehamn
2025-11-04
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Ulricehamn
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Är du en noggrann och teknikintresserad Elektronikmontör? Nu söker vi dig med öga för detaljer och en känsla för precision som kan vara med och bygga framtidens automationslösningar hos AP&T Ulricehamn.
AP&T är en globalt framstående och innovativ aktör inom utveckling och tillverkning av avancerade produktionssystem och automationslösningar, med särskild expertis inom plåtformning för fordonsindustrin. Företaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Ulricehamn. Genom att erbjuda högteknologiska lösningar som servohydrauliska pressar, automation och värmebehandlingsutrustning bidrar AP&T till utvecklingen inom flera industrier, inklusive fordonsproduktion, tillverkning av värmeväxlare och ventilationssystem. Hos AP&T får du möjlighet att arbeta i en miljö där innovation och ständig utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som Elektronikmontör på AP&T arbetar du med tekniskt spännande och varierande projekt där du monterar elskåp och installerar elkomponenter i maskiner och kringutrustning. Arbetet sker utifrån tekniska ritningar och elunderlag från elkonstruktionsavdelningen, och du är delaktig i både uppställning och inkoppling inför testkörning. Med hjälp av checklistor och kvalitetsrutiner säkerställer du att varje leverans uppfyller högt ställda krav.
Du medverkar aktivt i företagets förbättrings- och säkerhetsarbete, där kvalitet och teknisk utveckling är i fokus. I rollen blir du en del av ett internationellt teknikföretag med höga kvalitetskrav, där vi levererar till både den nordamerikanska marknaden (UL) och övriga världen (IEC).
Arbetstiden är i huvudsak förlagd till dagtid, men skiftarbete kan förekomma.
Resor i tjänsten kan också förekomma.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig med erfarenhet av elmontering eller liknande tekniskt arbete, som trivs med att arbeta självständigt men också ser värdet i samarbete. Du har ett tekniskt intresse, arbetar strukturerat och är van att följa ritningar och instruktioner.
I rollen är det viktigt att du är lösningsfokuserad, kommunikativ och bekväm med att samarbeta över avdelningsgränser. Tillsammans med kollegor bidrar du till att hitta praktiska lösningar, och färdigställer produkter med hög teknisk kvalitet.
För att trivas i rollen som Elektronikmontör ser vi gärna att du har:Kvalifikationer
• Elutbildning på gymnasienivå eller likvärdig utbildning
• Minst 2 års erfarenhet inom el eller automation
• Vana att jobba efter el- och pneumatikritningar
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt
• God datavana
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av EMC
• Kunskap om maskinsäkerhet och relevanta standarder
• Truck-, travers- och liftkort
• Utbildning i heta arbetenOm företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Ellen Eriksson ellen@firstpersonal.se Jobbnummer
9586950