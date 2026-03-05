Vi söker elektronik montör till Landvetter
NearYou Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-03-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Är du en noggrann och effektiv person med öga för detaljer? Vill du arbeta i en roll där kvalitet och precision står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Tjänstebeskrivning
Vi söker en manuell montör inom elektronik branschen till Landvetter. Du kommer att ingå i ett team där varje detalj räknas, och där din insats spelar en viktig roll i att säkerställa hög kvalitet i våra produkter.Dina arbetsuppgifter
• Lödning
• Manuell montering av komponenter enligt instruktioner
• Kvalitetssäkring och kontroll av färdiga produkter
• Arbete enligt uppsatta rutiner och tidsramar
• Bidra till ett strukturerat och organiserat arbetsflödeKvalifikationer
Vi söker dig som tidigare har arbetat med montering och lödning, starkt meriterande är om du har tidigare erfarenhet av elektronik branschen samt lödcertifikat.
Utöver det ser vi gärna att du är:
• Noggrann, effektiv och ansvarstagande
• Har god fingerfärdighet och ett intresse för praktiskt arbete
• Har öga för kvalitet och detaljer
• Har ett högt driv, både till arbete och grupp
Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök gärna via vår hemsida redan idag, www.nearyou.se.
Vi kan inte behandla ansökningar som kommer in via mail eller brev.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9718". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Göteborg AB Kontakt
Therese Olofsson therese.olofsson@nearyou.se Jobbnummer
9780222