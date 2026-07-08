Vi söker elektriker till Växjö och omnejd
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Växjö Visa alla installationselektrikerjobb i Växjö
2026-07-08
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eLinked AB är expansivt Konsultbolag som arbetar inom installationsbranschen. Vi arbetar främst med uthyrning av våra fastanställda elektriker och ledande montörer, samt även montörer i övrigt inom installation.
Vi arbetstoppar befintliga projekt, eller går in med hela arbetslag. Och hos oss har du därför möjlighet att testa på flera olika projekt och därmed kompetensutvecklas om så önskas.
Utöver det arbetar vi även med konsultuthyrning av tjänstemän samt rekrytering inom hela installationsbranschen.
eLinked har sitt Huvudkontor i Göteborg, med filialer i Stockholm, Malmö, Nyköping och Oslo, Norge.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
eLinked söker nu flertalet installationselektriker till ett större projekt i Växjö och omnejd. Just detta projektet kommer starta i slutet av Augusti och vara igång till hösten 2027. Men vi har även fler projekt som skall mannas upp under hösten som är långtgående.Beskrivning av jobbet
Som elektriker får man ett varierande arbete och utför arbetsuppgifter inom allt ifrån installation, underhåll och ombyggnationer. Arbetsuppgifterna kommer skilja sig på dem olika arbetsplatserna då projekten är i olika skeden. Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med kunder och analysera arbetet för att säkerställa kvalité och en trygg miljö. Du planerar din dag med informationen i respektive uppdrag.
Arbetstiderna är förlagda till Måndag-Fredag kl 07-16
Mycket av arbetet kommer att bestå av:
• Dragning av kraft, data, belysning
• Brandlarm och övrig svagström som dörrautomatiker, passage mm.
• Komplettering
• Inkoppling och driftsättning av centraler.
• Montera olika centraler och kabelskåp
Vi ser helst att du arbetar självständigt ut efter ritning på ovan nämnda arbetsuppgifter. Det kan även komma förfrågningar på andra arbetsuppgifter som vi ser som meriterande.
• Installation av ställverk och huvudcentraler
• Egenkontroller
• Driftsättning
• Ledande montör
Vi söker dig som har:
El-, tele- eller svagströmsteknisk utbildning
Erfarenhet inom minst ett av områdena: svagström, tele eller el
B-körkort (krav)
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Hög ansvarskänsla och säkerhetstänk
Flytande svenska i tal och skrift
Tjänsten erbjuder:
Som konsult på eLinked arbetar du tillsammans med våra tekniker och montörer ute på spännande projekt. När ett projekt avslutas matchar vi dig med nästa – alltid med fokus på din utveckling och dina önskemål.
eLinked erbjuder:
God lön efter bakgrund och erfarenhet
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta vid behov
Fora: olycksfallsförsäkring och tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, SATS, 24/7
Ett stort kontaktnät inom elbranschen
Trevliga aktiviteter med firman
God uppföljning och kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar och kurserSå ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Urval sker löpande – tjänsten kan därför komma att tillsättas innan annonsens slutdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sales & consultant manager
Christian Duarte christian@elinked.se +46760027772 Jobbnummer
9997013