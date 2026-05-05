Vi söker elektriker till felsökning och installation av elmätare
eLinked AB är expansivt Konsultbolag som arbetar inom installationsbranschen. Vi arbetar främst med uthyrning av våra fastanställda elektriker och ledande montörer, samt även montörer i övrigt inom installation.
Vi arbetstoppar befintliga projekt, eller går in med hela arbetslag. Och hos oss har du därför möjlighet att testa på flera olika projekt och därmed kompetensutvecklas om så önskas.
Utöver det arbetar vi även med konsultuthyrning av tjänstemän samt rekrytering inom hela installationsbranschen.
eLinked har sitt Huvudkontor i Göteborg, med filialer i Stockholm, Malmö, Nyköping och Oslo, Norge.
Är du praktiskt lagd och har manuellt B-körkort?
Vill du arbeta med felsökning och elmätare i norra Norrland?
Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker juniora elektriker till ett elmätarprojekt i norra delen av landet. Du kommer främst att arbeta med felsökning av elmätare och tillhörande anläggningar, samt även utföra mätarbyten och enklare elarbeten på olika orter norr om Umeå.
Det är ett rörligt och omväxlande arbete där du dagligen utgår från en egen servicebil. Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Felsökning av elmätare och mätarinstallationer (huvudfokus)
Byte av elmätare enligt gällande riktlinjer
Identifiera och åtgärda fel i befintliga anläggningar
Omtrådning av kablar vid behov
Skarvning och enklare elinstallationer
Körning mellan fastigheter i tilldelat område
Daglig kontakt med kunder
Arbetet sker rörligt och placeras på olika orter norr om Umeå beroende på projektplanOm tjänsten
Arbetsschema: 7/7 rotation - En vecka arbete, därefter en vecka ledigt
Förmåner: Boende och traktamente ingår under arbetsveckor
Egen fullt utrustad servicebil för dagligt bruk i fält
All nödvändig utbildning (teori + praktik) ges innan projektstartKvalifikationer
Verktygsvana och praktisk läggning
Erfarenhet av elarbete och särskilt felsökning är starkt meriterande
Erfarenhet av montering är ett plus
B-körkort (manuellt) är ett krav
Svenska i tal och skrift
Om dig:
Vi tror att du är en ansvarstagande och lösningsorienterad person som trivs med att arbeta självständigt. Du har ett tekniskt intresse och tycker om att felsöka och lösa problem i praktiken. Du uppskattar ett rörligt arbete och ser resor i tjänsten som en fördel. Noggrannhet och ett kvalitetstänk är viktigt i rollen.
eLinked erbjuder:
God lön baserat på bakgrund och erfarenhet
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta vid behov
Fora: olycksfallsförsäkring och tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, SATS, 24/7
Ett stort kontaktnät i elbranschen
Trevliga aktiviteter med företaget
God uppföljning och möjlighet till kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar och kurserSå ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Urval sker löpande och tjänster kan tillsättas innan annonsen löper ut.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
931 31 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Junior Konsultchef
Sevgi Yilmaz sevgi@elinked.se +46760027774
9891625