Vi söker Elektriker till El och Montage Syd AB
Vi söker flera drivna elektriker till både service och entreprenad som vill bli en del av vårt engagerade team med fokus på kvalitet, säkerhet och god kundkontakt.Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Som elektriker hos oss kommer du att arbeta med elinstallationer, service och ombyggnad. Arbetet innefattar arbete både på byggarbetsplatser och i fastigheter, med uppdrag åt både företag och privatpersoner. Hos oss får man det bästa av två världar då vi är ett litet företag med ett 20 tal kollegor men har tryggheten att vara med i Installationskoncernen Sparc Group. Vi utgår för Lund där vi har vårt kontor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Installation och inkoppling av el- och belysningssystem
Service, felsökning och reparation
Kabeldragning och arbete i elcentraler
Tolkning och förståelse av elritningar och teknisk dokumentation
Arbete enligt elsäkerhetsföreskrifter och standarder
Dokumentation och egenkontroller
Kontakt med kunder, leverantörer och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
Vi söker dig som:
Är utbildad till elektriker
Har Minst 3 års relevant erfarenhet av elektriker
Har B-körkort
Är flytande i svenska, både tal och skrift
Vem är du?
Vi söker dig som är driven och ser till att uppgifter blir slutförda med god kvalitet. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för ditt arbete och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vad erbjuder vi?
En omväxlande roll med stort eget ansvar och möjligheter till utveckling
Ett sammansvetsat team och en positiv arbetsmiljö
Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar
Friskvård
Kollektivavtal
TjänstepensionOm företaget
El och Montage i Syd AB har sedan starten 2015 haft en expansiv utveckling och vi är idag över 25 medarbetare med en omsättning upp emot 60 msek. Vi har vårt säte i Lund med spetskompetens inom elinstallationer, service och ombyggnad.
Tack vare våra kunniga installatörer samt vår effektiva organisation erbjuder vi högsta kvalitet till lägsta möjliga pris. Utöver att vi använder oss av modern teknik med fokus på kvalitet arbetar El och Montage i Syd AB även aktivt med olika kvalitetssystem och ett hållbart företagande.
Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
För detta jobb krävs körkort.
