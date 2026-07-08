Vi söker Elektriker&Tekniker till Norra Stockholm för elmätarbyten&service
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Solna Visa alla installationselektrikerjobb i Solna
2026-07-08
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eLinked är ett svensk-norskt bemanningsföretag som verkar inom el- och industribranschen med fokus på att hyra ut elektriker, tekniker, instrumentpersonal och ledande roller till några av Nordens största aktörer inom energi, industri och infrastruktur. Vi har över 300 anställda elektriker/tekniker och erbjuder långa ramavtal och en trygg arbetsplats med fokus på trivsel.
Är du elektriker eller tekniker med erfarenhet av service och felsökning?
Vill du bli en del av ett långsiktigt elmätarprojekt med bra lön och trygga anställningsvillkor?
Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu elektriker till ett omfattande elmätarprojekt. Arbetet omfattar främst byte av elmätare, utbyte av äldre tygkablar samt felsökning och dokumentation hos privatkunder i både villor och lägenheter.
Det här är en tjänst för dig som är självgående, noggrann och trivs med att planera och genomföra ditt arbete självständigt. Hos oss ligger fokus på noggrannhet och kvalitet framför kvantitet.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Byte av elmätare hos privatkunder
Byte av äldre tygkablar mot nya kablar vid behov
Felsökning av mätaranläggningar och tillhörande installationer
Dokumentation och rapportering
Säkerställa hög kvalitet för att minimera återbesök och felanmälningar
Körning mellan fastigheter i tilldelat område
Daglig kontakt med kunderOm tjänsten
Hög fast månadslön kombinerad med attraktiva anställningsvillkor.
Arbetstid: Måndag–fredag kl. 07.00–16.00
Firmabil ingår
Introduktion och upplärning under de första veckorna
Utbildningar och certifkat bekostar viKvalifikationer
Minst 3 års praktisk erfarenhet av elinstallationer och service i Sverige
Svensk elutbildning från gymnasium eller vuxenutbildning
Erfarenhet av elmätarbyten är meriterande
B-körkort Automat är ett krav
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Om dig:
Vi söker dig som är erfaren, ansvarstagande och van att arbeta självständigt.
Du är noggrann i ditt arbete, har ett högt säkerhetstänk och förstår vikten av korrekt dokumentation.
Du trivs med kundkontakt och vill vara en del av ett av Sveriges största elmätarprojekt.
eLinked erbjuder:
God lön baserat på bakgrund och erfarenhet
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta vid behov
Fora: olycksfallsförsäkring och tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, SATS, 24/7
Ett stort kontaktnät i elbranschen
Trevliga aktiviteter med företaget
God uppföljning och möjlighet till kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar och kurserSå ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Urval sker löpande och tjänster kan tillsättas innan annonsen löper ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
171 48 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef
Victor Barraza victor.barraza@elinked.se +46760027780 Jobbnummer
9997073