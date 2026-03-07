Vi söker elektriker som vill jobba rotation i Norge
2026-03-07
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Varberg
, Halmstad
, Ängelholm
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker flertalet elektriker till rotationsarbete i Norge Publiceringsdatum2026-03-07Om tjänsten
Vi söker nu flertalet elektriker till spännande onshore- och offshoreprojekt i Norge. I rollen kommer du att arbeta på spännande projekt kopplade till olja, gas och vindkraft. Detta är en unik möjlighet att stärka ditt CV med meriterande internationell erfarenhet, utvecklas yrkesmässigt och samtidigt arbeta enligt ett förmånligt rotationsupplägg.
Du erbjuds ett tryggt uppdrag där boende och resor ingår (från närmsta flygplats), samt kontinuerligt stöd under hela anställningen.
Arbetstider:
Arbetet sker enligt rotationsschema:2 veckor arbete och 3 veckors sammanhängande ledighetDina arbetsuppgifter
Installationer och reparationer i industriell miljölåg-, mellan- och högspänning
Instrument- och styrsystem
Motorer och drivsystem
Säkerhetssystem
Arbete på riggar vid kaj inom olja, gas och vindkraft
Felsökning och underhåll
Arbete enligt gällande säkerhetsföreskrifter och ATEX/Ex-krav
Samarbete med andra yrkesgrupper på projektet
Dokumentation enligt projektets och kundens rutiner
Vi söker dig som har:
Utbildad elektriker med certifikat
Giltig DSB-auktorisation (krav för arbete i Norge)
Minst 2 års erfarenhet som industrielektriker
Goda kunskaper i ett svenska, norska eller danska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Flexibel och lösningsorienterad inställning
Meriterande på kurser inför uppstart:
FSE
EX
Grunnleggende sikkerhetskurs
HLR med strömskador
Fallsikring
Stillas brukerkurs
Har du inte alla kurser ännu? Inga problem - vi hjälper dig att komma rätt inför uppstart.
Tjänsten erbjuder
Rotation 2/3
Boende, måltider och resor tur och retur från närmsta flygplats
Trygg anställning med support under hela uppdraget
Möjlighet att bygga stark internationell erfarenhet inom industriprojektSå ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Urval sker löpande - tjänsten kan därför komma att tillsättas innan slutdatum.
Information om DSB-certifikat
Elektriker med utländsk utbildning behöver ansöka om DSB-certifikat för att få arbeta i Norge. Handläggningstiden är normalt cirka 1-2 månader. Mer information finns hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Kontakt
Sevgi Yilmaz sevgi@elinked.se Jobbnummer
9783389