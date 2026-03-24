Vi söker elektriker som vill jobba inom distribution
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Helsingborg Visa alla installationselektrikerjobb i Helsingborg
2026-03-24
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ELinked AB i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Eslöv
, Lund
eller i hela Sverige
Vi söker flertalet elektriker som vill jobba inom distribution där du utgår med egen servicebil någonstans mellan Helsingborg, Växjö och KarlskronaPubliceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad elektriker till vårt team! I rollen kommer du att arbeta hos vår kund som är ledande inom el- och energiinfrastruktur i Sverige. Du kommer att arbeta med installation, felsökning och underhåll av elnät och mätarsystem. Ditt arbete är en viktig del av att säkerställa en stabil och framtidssäker elförsörjning.
Du har tillgång till egen servicebil och utgår från hemmet.
Arbetstiderna är förlagt där du är ledig tre dagar per vecka: Måndag-Torsdag kl. 07.00-18.00 och Tisdag-Fredag kl 07:00-18:00.
Din Profil
För att trivas bra i denna roll ser vi att du har ett stort intresse för teknik och tekniska installationer.Du kan vara elektriker eller tekniker sedan innan, men bör ha ett par års erfarenhet inom arbete med installation och felsökning. Helst inom industri eller service.
Utöver det är det viktigt att du är en lagspelare som gillar att arbeta tillsammans med andra, då du kommer arbeta på projekt med kollegor i perioder. Våran kund värdesätter dessa egenskaper!
Krav för att söka på tjänsten:
Arbetat med felsökning
Skarvat och lagt in 240 kablar
Flytande svenska i tal och skrift
Minst 2-års montör eller fullbetald elektriker
Körkort B
Meriterande:
AMS-certifikat
Arbete på väg
ESA-certifikat
Arbetat med lokalnät tidigare
Tjänsten erbjuder:
Timlön 211,88kr/tim
Kollektivavtal: Energiavtalet
Friskvårdsbidrag genom SATS, Nordic Wellness eller 24/7 Fitness.
Goda försäkringar
Företagets rabatter
God uppföljning och ett företag som satsar på sina anställda.
Roliga evenemang
eLinked sköter rekrytering till dessa tjänster löpande. Tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sänd in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Christian Duarte christian@elinked.se Jobbnummer
9816487