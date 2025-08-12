Vi söker elektriker med placering i Västerås eller Eskilstuna
Som elektriker hos oss på Luxel Stockholm AB arbetar du i projekt av varierande storlek och teknisk komplexitet - från nyproduktion av bostäder till avancerade installationer i datahallar och kommersiella fastigheter. Våra uppdrag utgår från bygghandlingar och ritningar, och du får möjlighet att vara med i hela processen - från installation till driftsättning.
Hos Luxel får du trygga anställningsvillkor, en god arbetsmiljö och chansen att utvecklas i en tekniskt utmanande roll där kvalitet och säkerhet står i fokus.
Din kompetens
Gymnasial elutbildning eller motsvarande
ECY-certifikat - fullgjord lärlingstid är ett krav
5-7 års erfarenhet som elektriker, gärna inom entreprenad och/eller datahallar
Du kan läsa och tolka ritningar, scheman och bygghandlingar
Erfarenhet av att arbeta enligt elsäkerhetsstandarder i känsliga miljöer
Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Dina egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du tar ansvar för dina uppgifter, har hög arbetsmoral och tycker om att samarbeta i team - men är också trygg i att arbeta självständigt. Du har ett öga för detaljer och förstår vikten av hög installationskvalitet och tydlig dokumentation, särskilt i tekniskt krävande miljöer som datahallar.
Om Luxel Stockholm AB
Vi är ett växande installationsföretag med spetskompetens inom el, data och säkerhetssystem. Vår styrka ligger i vår flexibilitet och vårt fokus på att leverera kvalitet till våra kunder - oavsett om det gäller bostäder, kommersiella fastigheter eller tekniskt avancerade miljöer som datahallar.
Vill du ta nästa steg i din karriär som elektriker?
Skicka in din ansökan idag - urval sker löpande!
Placering: Västerås eller Eskilstuna
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Förmåner: Fri parkering, utbildning och möjlighet till vidareutveckling
Vill du bli en del av vårt gäng och bygga en framtid inom elbranschen? Skicka in din ansökan med CV redan idag! Vi behandlar ansökningar löpande, så tveka inte att höra av dig.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Luxel Stockholm AB - Tillsammans skapar vi framtidens elinstallationer!
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
via mejl
Detta är ett heltidsjobb.
Luxel Stockholm AB
För detta jobb krävs körkort.
