Vi söker: Elektriker med känsla för kvalitet och äventyr!
Vi söker: Elektriker med känsla för kvalitet och äventyr!
Konsultuppdrag genom Northern Skill
Plats: Stockholm Tjänst: Heltid / Projektanställning Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Är du elektriker med några års erfarenhet och redo att ta nästa steg i karriären? Vi söker dig som trivs med variation i vardagen, gillar att jobba på olika platser och är lösnings orienterad.
Som elektriker kommer du att arbeta på olika projekt inom industri, bygg eller service, beroende på din kompetens och våra uppdrag.Dina arbetsuppgifter
Installation och underhåll av elinstallationer
Utgå från Stockholm med omnejd, uppdrag runtomkring med kontor i närheten.
Felsökning och reparationer
Dokumentation enligt gällande regler och rutiner
Samarbete med andra yrkesgrupper på plats
Resor och övernattningar kan förekomma frekvent
Vi söker dig som har:
ECY-certifikat eller motsvarande
B-körkort (krav)
Liftkort
Några års erfarenhet som elektriker
God svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
God samarbetsförmåga och ett självständigt arbetssätt
Flexibilitet och vilja att arbeta på resande fot
Vi erbjuder:
Trygg anställning med kollektivavtal
Spännande uppdrag på varierande arbetsplatser
Möjlighet att växa inom företaget
Bra arbetsmiljö och stöttande kollegorSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV. Urval sker löpande.
Slutligen
Som konsult genom Northern Skill blir du väl omhändertaget och har dom bästa villkoren! Vi finns alltid tillgänglig för dig om frågor uppstår.
Vår vision är alltid ett långt samarbete med våra konsulter!
Det ska vara lätt att söka jobb ! Har du inget färdigt CV så skriv istället några rader om vem du är och varför du är lämpad för jobbet! Så ansöker du
