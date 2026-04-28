Vi söker elektriker, ledande montörer och arbetsledare till Stockholm
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Solna Visa alla installationselektrikerjobb i Solna
2026-04-28
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ELinked AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
eLinked AB är expansivt Konsultbolag som arbetar inom installationsbranschen. Vi arbetar främst med uthyrning av våra fastanställda elektriker och ledande montörer, samt även montörer i övrigt inom installation.
Vi arbetstoppar befintliga projekt, eller går in med hela arbetslag. Och hos oss har du därför möjlighet att testa på flera olika projekt och därmed kompetensutvecklas om så önskas.
Utöver det arbetar vi även med konsultuthyrning av tjänstemän samt rekrytering inom hela installationsbranschen.
eLinked har sitt Huvudkontor i Göteborg, med filialer i Stockholm, Malmö, Nyköping och Oslo, Norge.
Elektriker och ledande roller - Stockholm
Långsiktiga projekt | Start omgående | Anställning hos eLinked AB
eLinked växer och söker nu elektriker, ledande montörer samt arbetsledare till våra kunders projekt runt om i Stockholm.
Vi arbetar med långtgående projekt inom flera olika områden - när ett projekt avslutas flyttar vi dig vidare till nästa uppdrag inom det område du vill fortsätta utvecklas i.
För dig som är sugen på att resa och tjäna lite extra erbjuder vi även resejobb.
Om uppdragen
Vi erbjuder arbetsplatser inom bland annat:
Nyproduktion av flera säkerhetsklassade anläggningar
Infrastrukturprojekt inom tunnelarbeten
Service på fasta, långtgående ramavtal
Nyproduktion av serverhallar
Ombyggnation och nybyggnation av bostäder och kommersiella fastigheter
Resejobb inom nyproduktion, distributionsnät, Installation av snabbladdare och batterilagring mm.
Här finns möjlighet att fokusera på det område du trivs bäst med - installation, industri eller service - eller att bredda dig om du vill ha variation. Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Som elektriker hos oss arbetar du med installation, felsökning, service eller underhåll beroende på inriktning och projekt. Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning och reparation på säkerhetsklassade skyddsobjekt, industrier och fastigheter
Installation och driftsättning i nyproduktion och ombyggnation
Mindre entreprenader, ombyggnader och tilläggsarbeten
Förebyggande underhåll och åtgärder för våra kunders anläggningar
Deltagande i större projekt inom tunnel, serverhallar och bostadsproduktion
I vissa roller arbetar du självständigt med egen servicebil, i andra ingår du i projektteam vid större entreprenader. Arbetet är spritt över södra, centrala och norra Stockholm, oftast med utgångspunkt från hemmet. För resejobb utgår du från Stockholm men arbetar på annan ort enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifter - ledande roller
I ledande roller ansvarar du för att driva och samordna arbetet i projekt från start till färdigställande. Beroende på rollens nivå kan arbetsuppgifterna inkludera:
Planera, leda och fördela det dagliga arbetet i projekt och på arbetsplatsen
Säkerställa att arbetet utförs enligt ritningar, tidsplan, kvalitet och säkerhetskrav
Arbetsledning av montörer och elektriker samt stöd i tekniska frågor
Samordning med beställare, entreprenörer och andra yrkesgrupper
Uppföljning av tidplan, resurser och material
Delta i byggmöten och projektmöten
Kvalitetssäkring, egenkontroller och dokumentation
Ansvara för arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen
Bidra till merförsäljning och identifiera tilläggsarbeten (ÄTA) Bakgrund
Vi söker dig som:
Är utbildad elektriker med ECY-certifikat
Har minst 3 års erfarenhet
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad
Har god kommunikationsförmåga på svenska och trivs med kundkontakt
Har god samarbetsförmåga och arbetsmoral
Innehar B-körkort
Kompetensområden
Vi söker dig som har erfarenhet inom något eller flera av följande områden:
Svagström, exempelvis:
CCTV
Passagesystem
Inbrotts- och brandlarm
Tele och data
Fiberinstallation
Nätverk/Accesspunkter
BMS/överordnade system är meriterande
Lågspänning, exempelvis:
Kanalisation och kabeldragning
Inkoppling av kraft och belysning
Strömskenor
Centraler och ställverk
Belysningsanläggningar och belysningsstyrning (t.ex. DALI/KNX)
Reservkraft och UPS-lösningar
Erfarenhet som ledande montör, av styr- och reglersystem, automation eller industriella anläggningar är meriterande men inget krav.
Vi erbjuderTrygg anställning hos eLinked AB med kollektivavtal
God lön efter erfarenhet samt restidsersättning
Egen servicebil vid serviceuppdrag, arbetstelefon med fria samtal och surf
Tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling, utbildningar och interna karriärvägar
Möjlighet till långsiktiga projekt inom det område du vill arbeta i
Möjlighet till resejobb för dig som vill se fler arbetsplatser runt om i landet
Ett familjärt arbetsklimat med korta beslutsvägar och möjlighet att påverka
Ett härligt team med många trevliga kollegor och gemensamma aktiviteter Så ansöker du
Vill du ha en trygg arbetsgivare som erbjuder en stor bredd av olika arbeten och som verkligen värnar om sina anställda? Sök då tjänsten redan idag.
Skicka in din ansökan med CV och skriv vilket/vilka områden du är intresserad av att arbeta inom. Vi kontaktar dig så snart vi kan. Urval sker löpande och start är omgående eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
171 48 SOLNA
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef
Sevgi Yilmaz sevgi@elinked.se +46760027774
9880846