Vi söker elektriker från Västra Götland som vill jobba 2/3 rotation i Norge
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2026-06-29
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eLinked är ett svensk-norskt bemanningsföretag som verkar inom elbranschen med fokus på att hyra ut elektriker, tekniker och ledande roller till några av Nordens största aktörer inom el, industri och infrastruktur. Vi har över 200+ anställda elektriker och erbjuder långa ramavtal och en trygg arbetsplats med fokus på trivsel.
eLinked har sitt Huvudkontor i Göteborg, med filialer i Stockholm, Malmö, Nyköping och Oslo, Norge.
Vi söker elektriker till rotationsarbete i Norge! Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vi söker nu flera elektriker från Västra Götaland till spännande offshoreprojekt i Norge. I rollen kommer du att arbeta på spännande projekt kopplade till olja, gas och vindkraft. Detta är en unik möjlighet att stärka ditt CV med meriterande internationell erfarenhet, utvecklas yrkesmässigt och samtidigt arbeta enligt ett förmånligt rotationsupplägg. I framtiden så kan det finnas möjlighet att bli erbjuden projekt offshore.
Du erbjuds ett tryggt uppdrag där boende, mat och resor ingår (från närmsta flygplats), samt kontinuerligt stöd under hela anställningen.
Arbetstider:
Arbetet sker enligt rotationsschema:
2 veckor arbete och 3 veckors sammanhängande ledighet
Du kommer att arbeta dagpass (07:00-19:00) eller nattpass (19:00-07:00)Dina arbetsuppgifter
Installationer och reparationer i industriell miljölåg-, mellan- och högspänning
Instrument- och styrsystem
Motorer och drivsystem
Säkerhetssystem
PLC programmering
Ställverk, transformatorer och centraler
Arbete på riggar vid kaj inom olja, gas och vindkraftFelsökning och underhåll Arbete enligt gällande säkerhetsföreskrifter och ATEX/Ex-kravSamarbete med andra yrkesgrupper på projektetDokumentation enligt projektets och kundens rutiner
Vi söker dig som har:
Utbildad elektriker med certifikat
Giltig DSB-auktorisation (krav för arbete i Norge)
Minst 2 års erfarenhet inom industri
Goda kunskaper i ett svenska, norska eller danska, i tal och skrift
Goda kunskaper i Engelska i tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Flexibel och lösningsorienterad inställning
Meriterande på kurser inför uppstart:
FSE
EX
Grunnleggende sikkerhetskurs
HLR med strömskador
Fallsikring
Stillas brukerkurs
Har du inte alla kurser ännu? Inga problem – vi hjälper dig att komma rätt inför uppstart.
Tjänsten erbjuder
Rotation 2/3
Boende,
4st måltider per dag
Resor tur och retur från Kastrup eller Landvetter
Trygg anställning med support under hela uppdraget
Möjlighet att bygga stark internationell erfarenhet inom industriprojektSå ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Urval sker löpande – tjänsten kan därför komma att tillsättas innan slutdatum.
Information om DSB-certifikat
Elektriker med utländsk utbildning behöver ansöka om DSB-certifikat för att få arbeta i Norge. Handläggningstiden är normalt cirka 1-2 månader. Mer information finns hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no (https://www.dsb.no/elsikkerhet/kvalifikasjoner-foretak-og-virksomhet/soke-om-godkjenning-som-elektrofagfolk-i-norge/sokere-med-yrkeskvalifikasjoner-innen-eueos/)). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
417 07 GÖTEBORG Arbetsplats
eLinked AS Kontakt
Sales & consultant manager
Christian Duarte christian@elinked.se +46760027772 Jobbnummer
9983907