Vi söker elektriker från Östersund som vill arbeta on-/offshore i Norge
ELinked AB / Elektrikerjobb / Östersund Visa alla elektrikerjobb i Östersund
2026-06-16
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eLinked är ett svensk-norskt bemanningsföretag som verkar inom elbranschen med fokus på att hyra ut elektriker, tekniker och ledande roller till några av Nordens största aktörer inom el, industri och infrastruktur. Vi har över 200+ anställda elektriker och erbjuder långa ramavtal och en trygg arbetsplats med fokus på trivsel.
eLinked har sitt Huvudkontor i Göteborg, med filialer i Stockholm, Malmö, Nyköping och Oslo, Norge.
Elektriker Maritim El & Automation – Ålesund, NorgePubliceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Vi söker nu flertalet elektriker från Östersund och omnejd som vill skaffa erfarenhet inom onshore och offshore mot olja, gas & energi för att bli maritim elektriker.
Vår kund är baserad i Ålesund, Norge. Företaget är en väletablerad aktör inom maritim service och arbetar med service, underhåll, installation och driftsättning av elektriska och automatiserade system på både nya och befintliga fartyg. I rollen kommer du att arbeta med felsökning, reparationer, ombyggnationer, installationer, testning och idrifttagning av marina system. Arbetet sker både ombord på fartyg och ute hos kund, vilket innebär varierande arbetsdagar och möjlighet till resor både inom Norge och internationellt.
Detta är en tjänst för dig som trivs med tekniska utmaningar, kundkontakt och att arbeta i en bransch där ingen dag är den andra lik.Beskrivning av jobbet
Service, felsökning och underhåll av elektriska och automatiserade fartygssystem
Installation, ombyggnation och uppgradering av marina elsystem
Testning, driftsättning och idrifttagning av utrustning
Reparation och förebyggande underhåll på fartyg och marina anläggningar
Dokumentation enligt gällande standarder och rutiner
Samarbete med kunder, projektledare och övriga tekniker
Vi söker dig som har:
ECY eller annan el-behörighet
Erfarenhet av service, felsökning och installation
God teknisk förståelse och förmåga att arbeta självständigt
B-körkort
Goda kunskaper i svenska eller norska samt engelska
Förmåga att skapa goda kundrelationer
Meriterande:
Erfarenhet från marin verksamhet eller fartygssystem
Erfarenhet av automation och styrsystem
Tidigare arbete med driftsättning och idrifttagning
Erfarenhet av resande servicearbete
DSB-godkännande (https://www.dsb.no/elsikkerhet/kvalifikasjoner-foretak-og-virksomhet/soke-om-godkjenning-som-elektrofagfolk-i-norge/sokere-med-yrkeskvalifikasjoner-innen-eueos/#velg-yrke)
(vi hjälper dig att ansöka)
Tjänsten erbjuder
Du blir en del av ett växande företag med stark framtidstro och hög teknisk kompetens. Här får du arbeta med avancerade marina installationer tillsammans med erfarna kollegor i en miljö där utveckling, kvalitet och yrkesstolthet står i fokus.
eLinked erbjuder:
God lön efter bakgrund och erfarenhet
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta vid behov
Fora: olycksfallsförsäkring och tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, SATS, 24/7
Ett stort kontaktnät inom elbranschen
Trevliga aktiviteter med firman
God uppföljning och kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar och kurserSå ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Urval sker löpande – tjänsten kan därför komma att tillsättas innan annonsens slutdatum. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter och lägger stor vikt vid personliga egenskaper, engagemang och tekniskt intresse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
831 48 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
eLinked AS Kontakt
Konsultchef
Christian Duarte christian@elinked.se +46760027772 Jobbnummer
9965364