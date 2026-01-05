Vi söker efter en svetsare till företag i Kvänum
2026-01-05
Är du intresserad av att arbeta som svetsare i Kvänum där kvalitet, säkerhet och teknisk utveckling står i fokus? Hos oss får du möjlighet att arbeta i dagskift med varierande arbetsuppgifter inom svetsning, konstruktion och produktion av metallkomponenter. Vi söker dig som har erfarenhet av MIG/MAG-svetsning eller ett starkt engagemang för att utvecklas inom svetsyrket.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
MIG/MAG-svetsning av metallkonstruktioner enligt ritning, arbetsinstruktion och uppsatta kvalitetskrav.
Delta i konstruktion och montage av nya och befintliga produkter inom tillverkning.
För- och efterarbete såsom kapning, slipning samt visuell och mätteknisk kontroll av svetsfogar.
Genomföra egenkontroller och säkerställa att allt arbete följer gällande riktlinjer inom kvalitet och arbetsmiljö.
Att dagligen underhålla, rengöra och kontrollera svetsutrustning och verktyg.
Arbeta i team kring planering, materialhantering och löpande förbättring av rutiner.
Bidra till en trygg, inkluderande och utvecklande arbetsmiljö för hela arbetslaget.
Krav och kvalifikationer
Erfarenhet av MIG- och/eller MAG-svetsning inom tillverkning, montage eller industri är meriterande.
Förmåga att läsa och tolka ritningar och teknisk dokumentation på svenska.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av produktionsarbete eller kvalitetssäkring ses som en fördel.
Utbildning inom svets, konstruktion, industri eller teknik är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad. Du trivs med att samarbeta i team men kan också arbeta självständigt, har öga för detaljer och strävar alltid efter att leverera arbete av högsta kvalitet. Förmåga att bidra till ett positivt och respektfullt arbetsklimat är centralt. Engagemang för att utvecklas och en vilja att driva förbättringsarbete värdesätts högt i rollen som svetsare hos oss.
Anställningsvillkor och ansökan
Tjänsten är på heltid och är förlagd under dagtid. Inledningsvis börjar man som inhyrd med möjlighet till att anställningen övergår till kundföretaget. Hos oss får du vara delaktig i spännande projekt och arbeta nära kollegor som har höga ambitioner för kvalitet, produktutveckling och arbetsmiljö. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag om du vill jobba inom svetsning och konstruktion i Kvänum och bli en del av vår växande verksamhet.
