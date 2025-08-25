Vi söker efter en Matematik- och NO-lärare år 4-6
2025-08-25
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Lärare i matematik och NO för år 4-6 till Vittra Östertälje
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 80-100% för undervisning i matematik och NO i år 4-6. Det här läsåret är tjänsten inriktad mot år 6 och undervisning i två klasser samt mentorskap.
Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik samt alla NO-ämnena. Vi vill att du är en tydlig ledare och att du har elevens måluppfyllelse i fokus. Vi ser gärna att du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och att du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor. Du trivs även i en miljö präglad av mod och medvetet lärande, det är så vi gör skillnad.
Publiceringsdatum2025-08-25Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik samt NO-ämnena med inriktning mot år 4-6.
I Vittra eftersträvar vi ett ämnesövergripande arbetssätt som ger eleverna en helhetssyn och förståelse för hur olika ämnen hör ihop. Hos oss tillhör du ett arbetslag och därför är det viktigt att du är intresserad av att delta i och bidra till ett kollegialt lärande.
Vi vill ligga i framkant när det gäller digitala hjälpmedel för ökad måluppfyllelse, därför är det en fördel om du är intresserad av och har erfarenhet av att använda IT i din undervisning exempelvis Google Classroom och Google Apps for Education.
Vi värdesätter att du vill arbeta i team och vill bidra genom utbyte av erfarenheter och kompetens till den kollegiala utvecklingen i arbetslaget och i hela verksamheten. Vi söker en pedagog som delar vår elevsyn om att alla elever vill göra sitt bästa, och att det är vårt ansvar att ge dem rätt förutsättningar.
Vi erbjuder
Tillsammans arbetar vi med det kollegiala lärandet för att utveckla undervisningen och för att möta barnens individuella behov. Vittra har en tydlig pedagogisk riktning och olika verktyg och metoder som stödjer vårt arbete. Vi bygger en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas och växa, barn som vuxna.
Alla barn och elever på Vittra har en Vittrabok i syfte att skapa medvetenhet om den egna lärprocessen.
Vi har också kvartersmål där vi arbetar med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Arbetet kan bedrivas tillsammans med lokala aktörer och organisationer för ett bättre samhälle, ett bättre kvarter.
Som en skola inom Academedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Andelen behöriga och legitimerade pedagoger är mycket hög på Vittra Östertälje. Arbetslagen är sammansatta utifrån pedagogernas kompetens och behörigheter och leds av arbetslagsledare.
Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevernas individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, elever som vuxna.
Vittra Östertälje har under flera år haft höga fina kunskapsresultat och elever som nu går på gymnasiet har återkommit till oss och berättar att de är väl förberedda för fortsatta studier - det är vi stolta över! Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80-100% med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde snarast.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Katarina Montenius på katarina.montenius@vittra.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
