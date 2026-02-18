Vi söker duktiga produktionsmedarbetare till Wernerssons Ost!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Ulricehamn Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Ulricehamn
2026-02-18
Söker du ett arbete på heltid i en spännande och ledande bransch? Är du flexibel och noggrann i ditt arbete och tidigare erfarenhet inom produktion? Då passar du perfekt för tjänsten!
Wernersson Ost är en ledande leverantör av högkvalitativa ostar och mejeriprodukter som strävar efter att erbjuda sina kunder enastående smak och kvalitet. Vi söker nu duktiga och noggranna kandidater till vår kund Wernerssons Ost i Ulricehamn.
Du behöver vara ansvarsfull, noggrann och ha förmågan att arbeta effektivt både självständigt och i team.
Arbetstiderna är förlagda på 2-skift (dag och kväll). Du kommer arbeta med produktion och tillverkning av deras livsmedelsvaror.
För att trivas i rollen bör du vara beredd på att kunna vara flexibel med arbetstider och med enkelhet anpassa dig till olika arbetsuppgifter, samt att du söker efter ett långsiktigt arbete.
Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som uthyrd konsult till uppdraget.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten ska du uppfylla nedan:
Kan arbeta heltid och är tillgänglig omgående.
Ett krav är att du ska ha fyllt 18 år.
Är en teamplayer, är noggrann och flexibel
Lätt kan ta dig till Ulricehamn, kollektivtrafiken går inte vid de arbetstiderna man har.
Tidigare erfarenhet av lager/produktion är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Industrivägen 5 (visa karta
)
523 90 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alice Johannesson boras@studentconsulting.com Jobbnummer
9749813