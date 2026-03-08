Vi söker duktiga och trevliga medarbetare till hemstädning
Daisy Karlsson Städ & Hemservice / Städarjobb / Perstorp Visa alla städarjobb i Perstorp
2026-03-08
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Daisy Karlsson Städ & Hemservice i Perstorp
Daisy 's Städ & Hemservice startade 2012. Vi utför städning i privata hem samt flyttstädning i nordvästra Skåne, annan städning och strykning av kläder kan förekomma.
Vi söker nu personal som verkligen gillar att städa. Varje hem är unikt och vi strävar efter att skräddarsy våra kunders städbehov. Jobbet utförs med olika intervaller från månads-städning till städning varje vecka. Arbetet innebär stort ansvar för de kunder som du utför städning hos.
Du skall vara noggrann, serviceinriktad, ärlig och initiativrik. Till en början jobbar du med vår erfarna personal.
Då det förekommer kundkontakt bör du vara socialt tillmötesgående och ha ett trevlig bemötande.
Språkkunskaper: duglig svenska och gärna engelska
Körkort är ett stort plus
Arbetstiden är förlagd mellan ca 8.00 - 17.00 och är varierande.
Anställning är i första hand en deltidstjänst på ca 50 %. På sikt kan det utökas till ca 75 %
Vårt arbetsområde är i första hand Helsingborg/Landskrona. Det är viktigt att ni bor i närområdet.
Resor mellan kunder förekommer.
Lön enligt överenskommelse
Tjänsten tillsättes omgående och löpande, vänligen sänd ert CV och personliga brev tillinfo@daisys-stad.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@daisys-stad.se Arbetsgivare Daisy Karlsson Städ & Hemservice
Sävgatan 6 C Lgh 1201 (visa karta
)
284 33 PERSTORP Arbetsplats
Karlsson Städ & Hemservice, Daisy Jobbnummer
9783628