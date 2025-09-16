Vi söker duktiga och trevliga medarbetare till hemstädning

Daisy Karlsson Städ & Hemservice / Städarjobb / Perstorp
2025-09-16


Daisy 's Städ & Hemservice startade 2012. Vi utför städning i privata hem samt flyttstädning i nordvästra Skåne, annan städning och strykning av kläder kan förekomma.

Vi söker nu personal som verkligen gillar att städa. Varje hem är unikt och vi strävar efter att skräddarsy våra kunders städbehov. Jobbet utförs med olika intervaller från månads-städning till städning varje vecka. Arbetet innebär stort ansvar för de kunder som du utför städning hos.

Du skall vara noggrann, serviceinriktad, ärlig och initiativrik. Till en början jobbar du med vår erfarna personal.

Då det förekommer kundkontakt bör du vara socialt tillmötesgående och ha ett trevlig bemötande.

Språkkunskaper: duglig svenska och gärna engelska

Körkort är ett stort plus

Arbetstiden är förlagd mellan ca 8.00 - 17.00 och är varierande.
Anställning är i första hand en deltidstjänst på ca 50 %. På sikt kan det utökas till ca 75 %
Vårt arbetsområde är i första hand Helsingborg/Landskrona. Det är viktigt att ni bor i närområdet.
Resor mellan kunder förekommer.

Lön enligt överenskommelse

Tjänsten tillsättes omgående och löpande, vänligen sänd ert CV och personliga brev till
info@daisys-stad.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: info@daisys-stad.se

Arbetsgivare
Daisy Karlsson Städ & Hemservice

Arbetsplats
Karlsson Städ & Hemservice, Daisy

Jobbnummer
9512431

