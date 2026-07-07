Vi söker drivna ungdomar till vårt callcenter!

H & K Entreprenad AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-07-07


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📢 VI SÖKER STOCKHOLMS SKARPASTE MÖTESBOKARE!

Starta din karriär i ett växande företag – med grymma möjligheter och stark gemenskap.

HK Entreprenad söker nu en driven mötesbokare till vårt team i Stockholm. Du kommer att vara en nyckelperson i vår försäljningsprocess – den som öppnar dörrarna till nya affärer.

✅ Vad vi erbjuder:

Fast grundlön + generös provisionsmodell 💰
Trygg anställning med kollektivavtal
Tydlig karriärstege – väx med oss!
Kontor i centrala Stockholm
Inspirerande team och stark sammanhållning
Säljutbildning, coachning och kontinuerlig utveckling

🧠 Vi söker dig som:

Är kommunikativ och professionell i telefon
Gillar struktur, tempo och tydliga mål
Har viljan att lyckas och utvecklas
Tidigare erfarenhet är meriterande – men inte ett krav!

📍 Plats: Stockholm
🕒 Omfattning: Heltid (vardagar 08.00–17.00)

🚀 ANSÖK IDAG!

Skicka ett kort personligt brev och CV till info@hkentreprenad.se
Har du frågor? Ring oss direkt på 08996022

👉 Kom och gör skillnad – bli en del av vår framgång!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@hkentreprenad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
H & K Entreprenad AB (org.nr 559301-3641)
111 22  STOCKHOLM

Arbetsplats
HK Entreprenad

Jobbnummer
9994706

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