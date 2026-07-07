Vi söker drivna ungdomar till vårt callcenter!
H & K Entreprenad AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-07
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📢 VI SÖKER STOCKHOLMS SKARPASTE MÖTESBOKARE!
Starta din karriär i ett växande företag – med grymma möjligheter och stark gemenskap.
HK Entreprenad söker nu en driven mötesbokare till vårt team i Stockholm. Du kommer att vara en nyckelperson i vår försäljningsprocess – den som öppnar dörrarna till nya affärer.
✅ Vad vi erbjuder:
Fast grundlön + generös provisionsmodell 💰
Trygg anställning med kollektivavtal
Tydlig karriärstege – väx med oss!
Kontor i centrala Stockholm
Inspirerande team och stark sammanhållning
Säljutbildning, coachning och kontinuerlig utveckling
🧠 Vi söker dig som:
Är kommunikativ och professionell i telefon
Gillar struktur, tempo och tydliga mål
Har viljan att lyckas och utvecklas
Tidigare erfarenhet är meriterande – men inte ett krav!
📍 Plats: Stockholm
🕒 Omfattning: Heltid (vardagar 08.00–17.00)
🚀 ANSÖK IDAG!
Skicka ett kort personligt brev och CV till info@hkentreprenad.se
Har du frågor? Ring oss direkt på 08996022
👉 Kom och gör skillnad – bli en del av vår framgång! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@hkentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641)
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9994706