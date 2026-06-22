Vi söker drivna terminalarbetare för kvällsarbete i Linköping!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2026-06-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Söker du ett aktivt extrajobb på kvällstid? Vi söker drivna terminalarbetare till vår kund i Linköping med omgående start. Trivs du med högt tempo, teamwork och fysiskt arbete kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Som terminalarbetare kommer du främst att arbeta med sortering av paket samt hantering av in- och utgående gods. Arbetet innefattar även lastning, lossning och truckkörning.
Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till kvällstid med start omgående. Du blir anställd som konsult och ingår i en bemanningspool där du själv registrerar din tillgänglighet och bokas in utifrån kundens behov. För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna arbeta minst tre pass per vecka.
Tidigare erfarenhet av terminalarbete, lagerarbete eller truckkörning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, hög arbetsmoral och en vilja att göra ett bra jobb. Arbetet är fysiskt krävande och innebär många lyft, vilket gör att du behöver trivas med ett aktivt arbete.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Studerar på minst 50 % eller har en annan huvudsaklig sysselsättning
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Är flexibel, lyhörd och har god samarbetsförmåga
Innehar truckkort (krav)
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna tillsätts omgående.
I din ansökan får du gärna ange hur många pass per vecka du har möjlighet att arbeta.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Torvingegatan 10 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9973878