Vi söker drivna Servicemedarbetare till våra stationer i Stockholm
Europeisk Biluthyrning AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Europeisk Biluthyrning AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Europcar erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete inom en framtidsbransch. Denna roll är för dig som brinner för försäljning, att ge service i topp-klass samt trivs med att samarbeta med andra människor!
Om tjänsten Dina huvuduppgifter är att ta hand om de kunder som vill hyra bil hos oss, både företagskunder och privatkunder. Det innebär bl.a. att ta emot, bekräfta och förbereda bokningar av bilhyror både per telefon, mail och över disk. Utöver detta kommer du även att redovisa hyresavtal, hantera joursamtal samt andra vanligt förekommande kontorsuppgifter. I tjänsten ingår även klarställning, leverans och incheckning av bilar. Du kommer huvudsakligen vara placerad på ett av våra uthyrningskontor i Stockholm, specifikt Liljeholmen, Stockholm City och Hammarby. I arbetet ingår även ett nära samarbete med våra andra uthyrningskontor i Storstockholmsområdet. Vi söker flera medarbetare till olika typer av anställningar. Tjänsterna omfattar både: - Tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning - Visstidsanställning Samtliga tjänster har start så snart som möjligt. Arbetstiden är schemalagd enligt stationens öppettider, helgarbete kan förekomma. Personliga egenskaper För att du ska trivas och vara rätt person för tjänsten är det en förutsättning att du är serviceinriktad och duktig på kundbemötande. Sälj- och kommunikationsförmåga är två viktiga egenskaper. Du har god samarbetsförmåga och är självständig, entusiastisk och positiv. Vidare är du lösningsorienterad och har förmåga att prioritera ditt arbete. Vi ser även att du har god administrativ förmåga och är noggrann.
Viktigt för tjänsten
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Avslutat 3-årigt gymnasium
1-2 års arbetslivserfarenhet från service både över disk och via telefon
Goda kunskaper i MS Office-paketet
B-körkort
Om oss Fler upptäcker fördelarna med att hyra bil för att kunna vara flexibel och välja bil efter tillfälle och behov. Europcar är det gröna mobilitetsföretaget och är Europas ledande biluthyrningsföretag. Vi arbetar utifrån våra värderingar Driv, Integritet och Hållbarhet samt har som målsättning att ha de nöjdaste kunderna. I Sverige har Europcar 170 utlämningspunkter och 6 000 bilar. Europcar drivs i Sverige av Europeisk Biluthyrning AB som är ett dotterbolag till Volkswagen Group Sverige AB.
Ansökan & Kontakt Varmt välkommen med din ansökan senast den 14 november
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Har du frågor? Kontakta rekryterande chef, Emma Westre på Emma.Westre@europcar.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Europeisk Biluthyrning AB
(org.nr 556084-0984) Arbetsplats
Europcar Sverige Kontakt
Emma Westre emma.westre@europcar.se Jobbnummer
9580067