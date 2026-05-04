Vi söker drivna säljare - 175kr/h och gör skillnad med Rädda Barnen
Fundraising Byrån Stockholm AB / Försäljarjobb / Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fundraising Byrån Stockholm AB i Stockholm
Tjäna pengar. Ha kul. Gör skillnad.
Vill du ha ett jobb där du utvecklas snabbt, träffar nya människor varje dag och samtidigt bidrar till något större?
Nu söker vi drivna och sociala ambassadörer som vill representera Rädda Barnen runt om i Stockholm.
Det här är inte ett vanligt jobb. Det här är för dig som gillar tempo, utmaningar och vill känna att det du gör faktiskt spelar roll.
Vad du kommer göra
Du jobbar ute på stan - gator, torg, gallerior - där du snackar med människor och får dem att vilja engagera sig som månadsgivare.
Du står inte ensam - du jobbar i ett tight team med grym energi, pepp och högt tempo.
Du utvecklar dina skills inom kommunikation, försäljning och självförtroende - snabbt.
Vad du får hos oss
175 kr/h fast lön
Jobba dagtid (11:30-16:30) - lediga kvällar!
Flex: 3-5 dagar/vecka
Snabb personlig utveckling (på riktigt)
Daglig coachning - bli bättre varje dag
Sjukt bra team & stämning
Karriärmöjligheter - klättra till teamledare
Gymrabatter & roliga aktiviteter
Vi söker dig som
Gillar att snacka med folk (eller vill bli bättre på det)
Har energi, driv och vågar ta kontakt
Vill utvecklas och utmana dig själv
Talar flytande svenska
Erfarenhet? Nice, men inget måste. Attityd > CV.
Varför det här jobbet spelar roll
När du jobbar med Rädda Barnen är du med och kämpar för barns rätt till trygghet, utbildning och en bättre framtid.
Du tjänar pengar - men du gör också något som faktiskt betyder något.
Redo att köra?
Sök nu. Vi rekryterar löpande och platserna fylls snabbt.
Start omgående - vi ses i teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: christopher.tran@fundraisingbyran.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "F2F STHLM". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fundraising Byrån Stockholm AB
(org.nr 556734-1648), http://www.fundraisingbyran.se Kontakt
Christopher Tran christopher.tran@fundraisingbyran.se Jobbnummer
9890481