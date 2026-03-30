Vi söker drivna ingenjörer med intresse för säkra konstruktioner - Solna
The We Select Company AB / Civilingenjörsjobb / Solna Visa alla civilingenjörsjobb i Solna
2026-03-30
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
"Global partner for a safe, secure and sustainable world". En vision vi är stolta över och tar på största allvar. Vi arbetar med säkerhet som ledstjärna och skapar trygghet på vägarna, i våra hem och på våra arbetsplatser. Nyfiken på att lära känna oss bättre? Läs gärna på vår hemsida eller hör av dig!
Till vår avdelning Konstruktionskontroll söker vi nu en engagerad ingenjör med intresse för beräkning, konstruktion och säkerhet. Placeringsort Solna.
OM TJÄNSTEN
Avdelningen består idag av ett tiotal ingenjörer som jobbar med följande:
Konstruktionskontroll av trycksatta anordningar, lyftanordningar och stålstrukturer, där hållfastheten eller kvarstående livslängd behöver utredas.
Verifikation att en säker konstruktion uppnås, både genom beräkning och genom utvärdering av riskanalyser, tillverkningsmetoder, svetsning och provning.
Tjänsten kommer att anpassas utefter din utbildning och dina kompetenser, så att du kan känna dig trygg med de arbetsuppgifter som du får. Den stora variationen av anordningar som vi verifierar ger dig möjlighet att ständigt vidareutveckla dina kompetenser.
Vårt arbetssätt går ut på:
Frihet under ansvar, du kommer kunna lägga upp dina dagar själv.
Ett nära samarbete med övriga kollegor, både på avdelningen och i övriga företaget, med målet att tillsammans verka för säkerheten.
Intensiv kontakt med kunder från vitt skilda branscher. Kundansvar mot vissa kunder som du aktivt stöttar för att uppnå säkra konstruktioner.
Medverkan i större projekt. Det kan till exempel handla om utbyggnad av en pappers
fabrik, ett kraftverk eller ett raffinaderi.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är:
Högskoleingenjör eller civilingenjör med inriktning mot maskinteknik, materialteknik, samhällsbyggnad (väg och vatten), eller liknande studieinriktning.
Gärna med några års relevant erfarenhet, t.ex. som konstruktör av tryckkärl, pannor, rörsystem eller stålbyggnad. Även kompetens inom svets är meriterande, t.ex. som svetsingenjör.
Även ny-examinerade högskoleingenjörer eller civilingenjörer är välkomna att söka.
Driven, initiativrik, analytisk.
En god kommunikatör som har lätt för att skapa goda relationer med människor.
Noggrann och ansvarstagande med förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, på svenska och engelska.
VAD DEKRA ERBJUDER DIG
På DEKRA förstår vi att våra medarbetare är vår viktigaste resurs, därför lägger vi stort fokus på din utveckling och trivsel. Genom utbildningar och intressanta uppdrag är vårt gemensamma mål att din kompetens ständigt utvecklas, medan du till största del planerar och styr din egen arbetstid. Hos oss blir du en i DEKRA-familjen med härliga kollegor och duktiga ledare.
Sedan start 1925 har vi gjort världen säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom vår bransch. Du kommer till Sveriges mest innovativa kontrollföretag med god lönsamhet och en spännande framtid!
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Rekrytering sker löpande, så skicka gärna din ansökan med CV och ett personligt brev redan idag, dock senast den 19e april.
VILL DU VETA MER?
Kontakta avdelningschef Pieter Jilderda på 0722 36 21 11 eller vår gruppledare i Solna - Joakim Majak på 0730 49 31 45
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://dekra-industrial.se/sv
Hemvärnsgatan 11
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Dekra Industrial Solna
9828225