2025-09-03
Vi söker drivna Budbilschaufförer i Luleå - är du en av dem?
Human Talent specialiserar sig på att matcha aktiva idrottare och personer med idrottsbakgrund med arbetslivets möjligheter. Vi är övertygade om att egenskaper som lagarbete, disciplin, målmedvetenhet och förmågan att prestera under press är ovärderliga även i arbetslivet.
Vill du vara en del av ett engagerat team där du får användning av dina idrottsliga färdigheter för att skapa framgång även utanför planen? Då kan detta vara jobbet för dig! Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Vi på Human Talent söker nu flera budbilschaufförer till en av våra stora kunder inom distribution i Luleå.
Som budbilschaufför ansvarar du för att leverera gods till kunder på ett tryggt, säkert och effektivt sätt. Arbetet innebär daglig kontakt med kunder och kollegor, vilket gör servicekänsla, ansvar och samarbete till viktiga delar för att lyckas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Distribuera och leverera gods till kunder i Norrbotten
Lasta och lossa bilen på ett säkert sätt
Säkerställa att leveranser sker i tid och i rätt skick
Hantera leveransdokumentation och rapportera avvikelser
Bidra till ett smidigt och fungerande distributionsflöde
Arbetstiderna är vardagar dagtid, mellan kl. 07:30-16.30. Profil
Vi söker dig som är:
Självgående, noggrann och ansvarstagande
Serviceinriktad och bra på att bemöta kunder på ett professionellt sätt
Van att arbeta i högt tempo och hantera utmaningar på ett strukturerat sätt
Innehavare av B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av distributionskörning eller arbete som budbilschaufför
Vi värdesätter framför allt dina personliga egenskaper - och den drivkraft du bär med dig från idrottens värld. Så ansöker du
Är detta något för dig?
Ansök via vårt formulär på hemsidan eller skicka CV och personligt brev till oss. Vi ser fram emot att höra mer om dig och hur du kan föra över dina idrottsliga erfarenheter till arbetslivet!
Detta är ett heltidsjobb.
