Vi söker Domänarkitekt till verksamhetsområdet Data och Analys!
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2026-07-02
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Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso- och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision "det goda livet". På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Vill du vara med och skapa en strategisk och robust miljö som möjliggör en datadriven organisation? Verksamhetsområdet Data och Analys ska vara en katalysator för att använda data som en strategisk resurs och stödja lösningar som främjar affärsmål på alla nivåer – nationellt, regionalt och lokalt.
Vi söker nu en domänarkitekt till verksamhetsområdet Data och Analys, med fokus på informations-, analys- och AI-domänen. Rollen omfattar både klinisk och administrativ information och är central för utvecklingen av Västra Götalandsregionens långsiktiga förmåga inom data, analys och AI.
Ditt uppdrag
I denna roll har du ett helhetsansvar för arkitekturen inom din domän – från målbild och strategi till styrning, förändring och realisering. Du arbetar utifrån perspektiven verksamhet, information, applikation och infrastruktur och säkerställer att lösningar utvecklas i linje med målarkitektur, principer och strategiska initiativ.
Du kommer att arbeta nära verksamhetsrepresentanter, strateger, systemförvaltare och lösningsarkitekter, för att bereda nya initiativ och projekt samt stötta pågående utvecklingsinsatser. Vi har även en enterprisearkitekt som stöttar och leder det övergripande arkitekturarbetet. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete där du dokumenterar förändringar, driver målarkitektur och säkerställer att lösningar kan realiseras på ett hållbart och återanvändbart sätt.
Som domänarkitekt inom Data och Analys blir du en del av VGR:s arkitekturstyrning och en nyckelperson i arbetet med målarkitektur och transitionsarkitektur. Du bidrar till att strukturera den långsiktiga förflyttningen inom data och information med fokus på kvalitet, standardisering, interoperabilitet och strategisk utveckling.
Du kommer att samarbeta med andra arkitekturdiscipliner, såsom lösningsarkitektur, integration och infrastruktur, för att möjliggöra och realisera mål- och konceptarkitektur.
Rollen innebär även nära samverkan med enterprisearkitekter kring verksamheternas analysbehov. Vi arbetar enligt agila arbetssätt, vilket även präglar arkitekturarbetet. I rollen arbetar du tillsammans med andra avdelningar inom agila utvecklingsvärdeströmmar och s.k. tåg (agile release trains).
Vi använder arkitekturramverket Varvet, som bygger på TOGAF, och dokumenterar arkitekturen i Orbus.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig ett intressant arbete på en förändringsinriktad och dynamisk arbetsplats, där du som medarbetare har möjlighet att bidra till utvecklingen och skapa mervärde för verksamheten.
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
För att lyckas i rollen behöver du:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom systemvetenskap, datavetenskap, informatik eller annan relevant IT-utbildning på högskolenivå
Minst fem års erfarenhet av arbete som IT-arkitekt i större organisationer där du definierat IT-lösningar inom komplexa verksamhetsområden
Vi söker dig som har erfarenhet av:
Verksamhets- och informationsarkitektur
Arbete med komplexa data- och integrationsmiljöer
Samarbete mellan verksamhet och IT
Att omsätta informationsmodeller till systemkonfiguration och utveckling
Att säkerställa återanvändbara arkitekturkomponenter och gemensamma ramverk
Agila arbetssätt och tvärfunktionella team
Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
Meriterande:
Arbete inom offentlig förvaltning
Informationsarkitektur inom hälso- och sjukvård
Standarder och modeller såsom FHIR, HL7, OpenEHR
Arbete inom analys-, informations- eller AI-plattformar
Data Governance och informationskvalitet
TOGAF eller liknande arkitekturramverk
Vi söker dig som är lyhörd, flexibel och lösningsorienterad, med hög integritet och initiativkraft. Du kommunicerar förtroendefullt och arbetar prestigelöst i samarbete med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.Publiceringsdatum2026-07-02Övrig information
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2 (visa karta
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405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Koncernstab Digitalisering, Data och Analys, DoA verksamhetsstöd Jobbnummer
9988226