Vi söker djurskötare och gårdsansvariga till våra gårdar i nordvästra Skåne
Aviagen Swechick AB / Djuruppfödarjobb / Åstorp Visa alla djuruppfödarjobb i Åstorp
2026-07-17
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Aviagen SweChick AB är en del av den globala Aviagenkoncernen, världsledande inom avelsdjur för slaktkyckling. Från vår bas i Skåne föder vi upp och säljer avelskycklingar till kunder i Sverige och Norden.
Vi är stolta över vårt bidrag till lantbruk och matproduktion. Vår ledning fokuserar på lagarbete, innovation samt ständig utveckling – för djurens välfärd, kundernas framgång och medarbetarnas arbetsmiljö.
🐥 Om rollen
Som djurskötare eller gårdsansvarig arbetar du praktiskt med skötsel och omvårdnad av fjäderfän (höns) på någon av våra 14 gårdar i nordvästra Skåne.
Formell utbildning krävs inte, men erfarenhet från lantbruk eller djurhållning är mycket meriterande. För rollen som gårdsansvarig är erfarenhet ett krav.
🎯 Arbetsuppgifter och ansvar
Du blir en del av vårt produktionsteam med cirka 35 personer. Arbetet sker i team om 1–3 personer per gård, beroende på storlek. Våra moderna anläggningar är tekniskt utrustade, vilket kräver att du är bekväm med teknik, felsökning och digitala verktyg.
Vi erbjuder goda möjligheter till utveckling och ökade ansvarsområden för den som vill.
Som djurskötare arbetar du bland annat med att:
Utfodra djuren
Övervaka hälsa och välbefinnande
Utföra provtagningar och kontroller för att säkerställa friska och välmående djur
Väga, vaccinera och selektera djur
Sortera och räkna ägg vid äggbandet
Placera äggen korrekt för vidare transport till kläckeriet
Rengöra djurutrymmen och hålla en god arbetsmiljö
Tvätta arbetskläder
Ansvara för äggproduktion
Planera det dagliga arbetet i samråd med gårdsansvarig och arbetsledare
Arbeta med rutiner, avvikelser, biosäkerhet och salmonellakontroller
Registrera produktionsdata och djurens tillstånd
Utföra larmkontroller enligt schema
Inventera och rapportera resultat
Säkerställa god djuromsorg och en hög biosäkerhet
Beställa foder och förnödenheter
Som gårdsansvarig har du samma uppgifter men även ett större ansvar för att arbetet på gården blir genomfört enligt plan i dialog med arbetsledare.
🧰 Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i djurhållning
Hanterar djur på ett säkert och etiskt sätt
Är noggrann, ansvarstagande och tekniskt intresserad
Har god samarbetsförmåga
Behärskar svenska i tal och skrift (krav)
Har grundläggande kunskaper i Microsoft Office
Innehar körkort och har tillgång till bil
Förståelse i engelska (meriterande)
🕒 Arbetstider
Arbetstid: kl. 07:00 - 16:00
Schema: 10 arbetsdagar, därefter 4 dagar ledigt
Övertid kan förekomma
💰 Lön & förmåner
Avtalsenlig lön + OB (Livs - Gröna arbetsgivare)
Generösa personalförmåner
📌 Övrigt
På grund av smittorisk får du inte inneha eller ha regelbunden kontakt med fåglar, svin eller reptiler
Bakgrundskontroll genomförs för kandidater i slutskedet av rekryteringsprocessen
📩 Välkommen med din ansökan!
Rekrytering sker löpande – skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aviagen SweChick AB
(org.nr 556190-1876)
Stålgatan 3 (visa karta
)
265 38 ÅSTORP Kontakt
Filip Andersson fandersson@aviagen.com 0767803080 Jobbnummer
10005344