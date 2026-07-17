Vi söker djurskötare och gårdsansvariga till våra gårdar i nordvästra Skåne

Aviagen Swechick AB / Djuruppfödarjobb / Åstorp
2026-07-17


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Aviagen SweChick AB är en del av den globala Aviagenkoncernen, världsledande inom avelsdjur för slaktkyckling. Från vår bas i Skåne föder vi upp och säljer avelskycklingar till kunder i Sverige och Norden.
Vi är stolta över vårt bidrag till lantbruk och matproduktion. Vår ledning fokuserar på lagarbete, innovation samt ständig utveckling – för djurens välfärd, kundernas framgång och medarbetarnas arbetsmiljö.
🐥 Om rollen
Som djurskötare eller gårdsansvarig arbetar du praktiskt med skötsel och omvårdnad av fjäderfän (höns) på någon av våra 14 gårdar i nordvästra Skåne.
Formell utbildning krävs inte, men erfarenhet från lantbruk eller djurhållning är mycket meriterande. För rollen som gårdsansvarig är erfarenhet ett krav.
🎯 Arbetsuppgifter och ansvar
Du blir en del av vårt produktionsteam med cirka 35 personer. Arbetet sker i team om 1–3 personer per gård, beroende på storlek. Våra moderna anläggningar är tekniskt utrustade, vilket kräver att du är bekväm med teknik, felsökning och digitala verktyg.
Vi erbjuder goda möjligheter till utveckling och ökade ansvarsområden för den som vill.
Som djurskötare arbetar du bland annat med att:

Utfodra djuren

Övervaka hälsa och välbefinnande

Utföra provtagningar och kontroller för att säkerställa friska och välmående djur

Väga, vaccinera och selektera djur

Sortera och räkna ägg vid äggbandet

Placera äggen korrekt för vidare transport till kläckeriet

Rengöra djurutrymmen och hålla en god arbetsmiljö

Tvätta arbetskläder

Ansvara för äggproduktion

Planera det dagliga arbetet i samråd med gårdsansvarig och arbetsledare

Arbeta med rutiner, avvikelser, biosäkerhet och salmonellakontroller

Registrera produktionsdata och djurens tillstånd

Utföra larmkontroller enligt schema

Inventera och rapportera resultat

Säkerställa god djuromsorg och en hög biosäkerhet

Beställa foder och förnödenheter

Som gårdsansvarig har du samma uppgifter men även ett större ansvar för att arbetet på gården blir genomfört enligt plan i dialog med arbetsledare.
🧰 Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker dig som:

Har goda kunskaper i djurhållning

Hanterar djur på ett säkert och etiskt sätt

Är noggrann, ansvarstagande och tekniskt intresserad

Har god samarbetsförmåga

Behärskar svenska i tal och skrift (krav)

Har grundläggande kunskaper i Microsoft Office

Innehar körkort och har tillgång till bil

Förståelse i engelska (meriterande)

🕒 Arbetstider

Arbetstid: kl. 07:00 - 16:00

Schema: 10 arbetsdagar, därefter 4 dagar ledigt

Övertid kan förekomma

💰 Lön & förmåner

Avtalsenlig lön + OB (Livs - Gröna arbetsgivare)

Generösa personalförmåner

📌 Övrigt

På grund av smittorisk får du inte inneha eller ha regelbunden kontakt med fåglar, svin eller reptiler

Bakgrundskontroll genomförs för kandidater i slutskedet av rekryteringsprocessen

📩 Välkommen med din ansökan!
Rekrytering sker löpande – skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aviagen SweChick AB (org.nr 556190-1876)
Stålgatan 3 (visa karta)
265 38  ÅSTORP

Kontakt
Filip Andersson
fandersson@aviagen.com
0767803080

Jobbnummer
10005344

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