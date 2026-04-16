Vi söker distriktssköterska till vårt härliga team på Vårdcentralen Onsala!
2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16Om företaget
Vårdcentralen Onsala är en trivsam och väletablerad vårdcentral, belägen ca 1 mil utanför centralorten Kungsbacka. Ca 10 250 patienter har valt att lista sig hos oss. Vi är ca 45 medarbetare som bedriver kvalitetsmässig vård och har patienten i fokus. God service är viktig för oss och vi värnar också om en god arbetsmiljö och hög arbetsglädje!
Tillsammans är vi det självklara valet för våra invånare när de behöver primärvård.
Förutom att vi ger kvalitetsmässig vård erbjuder vi också hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård. Vårdcentralen bedriver lab, BVC, distriktssköterskemottagning samt specialistmottagningar inom astma/kol och diabetes. Vi har även ett rehab-team inom Vårdcentralen Onsala. Inom samma byggnad finn också apotek och tandvård.
Du tar dig lätt hit med bil eller via kommunalt och här finns fri parkering.
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård, både via telefon, digitala vårdmöten och på mottagningen.
Du arbetar till stor del självständigt med egen mottagning där du triagerar, behandlar och följer upp patienter. Ett nära samarbete sker med dina kollegor på enheten och tvärprofessionellt i teamet, men även tillsammans med andra aktörer såsom hemsjukvård och annan specialistvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistinriktning distriktssköterska. Du har tidigare erfarenhet av arbete i primärvården och ett intresse av att utveckla vårt arbete med digitaliserad vård.
För tjänsten krävs att du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Du är tydlig i ditt budskap och kan anpassa dig utifrån mottagaren samt har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv. Vi ser även att du har ett helhetsperspektiv, tar ansvar för ditt arbete och anpassar dig utifrån olika situationer. Du har ett strukturerat arbetssätt och skapar förutsättningar för ett bra flöde på mottagningen. För att trivas som distriktssköterska hos oss är du positiv till förändring och vill vara med på vår utvecklingsresa. För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor, patienter och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
439 30 ONSALA Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Ditte Liljeblad, Vårdförbundet 0300-569210 Jobbnummer
9859294