Vi söker dig, undersköterska, som vill arbeta på strokeenhet!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Kungälv Visa alla undersköterskejobb i Kungälv
2026-04-15
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Gillar du utmaningar, högt tempo och teamarbete? Då är det dig vi söker! Just nu har du möjlighet att bli en av oss på strokeenheten!
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete med fina kollegor och ett gott arbetsklimat!
Avdelning 6 är en strokeavdelning på Kungälvs sjukhus och en del av Verksamhetsområdet Geriatrik neurologi och rehabilitering. På strokeenheten vårdar vi främst strokepatienter men har även patienter med andra internmedicinska diagnoser.
Arbetssätt
Avdelningen har 16 vårdplatser och som undersköterska hos oss arbetar du med det akuta skedet i strokeprocessen tillsammans med sjuksköterskor, läkare och rehab i tvärprofessionella team.
Alla patienter på avdelningen har sina egna rum som är utrustade med den senaste tekniken inom området. Här jobbar vi aktivt för att alla medarbetare inom olika professioner ska erbjudas de bästa förutsättningarna för att ta vara på varandras och patienternas resurser och kompetens. Avdelningen är utrustad med ett avancerat patientkallelsesystem som bidrar till den tysta vårdmiljön.
I uppdraget som undersköterska får du ta ett eget ansvar och det är därför viktigt att du är trygg som person och att du arbetar utifrån ett personcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt. Du tycker om möten med människor, är lyhörd och empatisk samt har en vilja att samarbeta för att få till den bästa omsorgen och kvaliteten för våra patienter.Publiceringsdatum2026-04-15Kvalifikationer
Utbildad undersköterska. Erfarenhet av strokesjukvård, akutsjukvård eller vård av äldre är meriterande. Vi ser gärna att du har datavana och att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Sjukhusen i väster vill att alla medarbetare mår bra både på och utanför arbetet och erbjuder därför:
Friskvårdsbidrag på 2000 kronor/år
Företagshälsovård för alla anställda
Fri hälso- och sjukvård inom öppenvårdAnställningsvillkor
Arbetstiden innebär tjänstgöring dag, kväll och helg.
Skyddad yrkestitel för undersköterskor
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska skyddad yrkestitel från 1 juli 2023 - (socialstyrelsen.se)Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Hoppas du vill bli en av oss - välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lasarettsgatan 1 (visa karta
)
442 41 KUNGÄLV Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Geriatrik, neurologi och rehab, Avdelning 6, Kungälv Kontakt
Susanne Persson, Kommual 0303-98536 Jobbnummer
9854923