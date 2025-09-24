Vi söker dig Underläkare med fokus forskning inom melanom!
2025-09-24
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Verksamhet Kirurgi Sahlgrenska söker nu underläkare för med inriktningsfokus forskning och melanomkirurgi.
Kirurgin i Göteborg är koncentrerad till Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset. Vi arbetar med allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Vårt mål är en lättillgänglig och köfri vård med hög patientsäkerhet. Som medarbetare, forskare och student erbjuds du den stora organisationens rika valmöjligheter, många intressanta projekt med inriktning mot framtidens sjukvård samt en tydlig profil mot klinisk forskning.Om tjänsten
På Sahlgrenska finns akutkirurgi och trauma, bröstkirurgi, endokrin kirurgi samt övre abdominell kirurgi. Inom läkarsektionen för bröstkirurgi bedrivs även melanomkirurgi. Denna tjänst syftar till att tidigt introducera forskning parallellt med kliniskt arbete inom melanomkirurgi. Du kommer att arbeta under handledning och ingå i ett erfaret team av kliniker och forskare.
Om dig
Vi söker dig som har svensk eller internationell läkarexamen samt erfarenhet av preklinisk såväl som klinisk forskning. Krav finns på stor teoretisk kunskap om melanom samt grundläggande erfarenhet inom melanomkirurgi, både operativt och mottagningsverksamhet. Meriterande är om du har bedrivit forskning inom melanomområdet, och särskilt meriterande är om du dessutom har erfarenhet som medprövare inom kliniska melanomstudier.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Du är lugn och stabil och räds inte stressiga situationer. Du kommunicerar väl, fungerar bra i grupp, och uppskattar multidisciplinärt samarbete.
Skicka med ditt personliga brev och CV i din ansökan till oss.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
