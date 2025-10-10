Vi söker dig, studerande för extrajobb till paketterminal i Eskilstuna!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2025-10-10
Vill du jobba inom lager? Har du ett flexibelt schema och kan arbeta 2-3 vardagar i veckan under
terminerna?
För denna tjänst söker vi dig som är studerande eller har ett arbete på minst 50% och du ska kunna uppvisa intyg på detta. Vi ser gärna att du innehar erfarenhet inom lagerarbete, det är även meriterande om du har ett truckkort med behörighet A1-4, samt B1-B4.
I rollen som lagermedarbetare kommer du att utföra sedvanliga lageruppgifter såsom paketering och sortering av paket.
För att vara aktuell för tjänsten måste du vara mycket flexibel i din tillgänglighet och kunna arbeta minst 2-3 vardagskvällar / vecka. Arbetspassen är förlagda måndag till fredag främst kvällstid med varierande arbetstider. Starttiden är vanligtvis förlagd från kl. 15:00 och 16:00 med en passlängd på 4-6 timmar.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men kommer att vara uthyrd till vår kund. Du som söker bör se detta som ett långsiktigt extra arbete och inneha en hög arbetsmoral.
Just nu rekryterar vi med start omgående.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten är det KRAV att du har ett annat arbete eller studier på minst 50% och ha minst ett år kvar på dina studier.
Vidare är det ett krav att du har:
• God fysisk form då arbetet innebär tunga lyft.
• Godkänt belastningsregister.
• Mycket god förmåga att förstå och kommunicera på svenska.
• Truckkort, A1-4/B1-4
Meriterande
• Truckvana och erfarenhet av lagerarbete.
I denna roll arbetar man efter högt uppsatta mål och coachas dagligen i utveckling, det är därför viktigt att man trivs i ett högt arbetstempo. Vi söker dig som är social och framåt, noggrann, flexibel, stark och arbetsvillig. Du tycker om att arbeta självständigt samt tar eget ansvar i ditt arbete.
Vi kommer att begära ut polisregisterutdrag som en del av processen.
Låter tjänsten intressant? Sök redan idag! Intervjuer och urval sker löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
