Vi söker dig som vill vikariera i skola och högstadium!
2025-08-25
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Vi söker fler engagerade personer som vill vikariera som lärare på Bodens skolor. Meriterande med utbildning men ej ett krav.
I grundskolan, förskoleklass upp till årskurs 9, möter du främst elever i åldrarna 6 till 16 år och du arbetar tillsammans med bland annat lärare, fritidspedagoger och specialpedagoger. Som vikarie i grundskola är du ofta ensam i klassrummet och du ansvarar då för att starta upp, genomföra och avsluta lektionen på ett kvalitativt sätt. Du kan även arbeta som resurs i klassrummet tillsammans med en lärare.
Vi söker dig som vill arbeta extra vid sidan av studier eller har annat arbete, dig som är pensionär men vill göra en insats i skolans värld och arbeta när det passar dig.
Du kommer att bli anställd av oss på StudentConsulting och arbeta som konsult i Bodens kommuns förskolor och skolor. Arbetet är förlagt dagtid måndag-fredag.
DETTA SÖKER VI
För att passa i rollen som vikarie ska du vara lugn och stabil. Det är viktigt att du är duktig på att bygga relationer med elever och vuxna, du ska ge ett förtroendegivande intryck. Som person bör du ha god samarbetsförmåga, en rak och tydlig kommunikation samt kunna sätta gränser. Vidare ska du uppträda omdömesfullt och följa skolans regler, samt vara en god förebild till eleverna.
Det är inget krav på utbildning inom yrkesområdet men det är däremot meriterande, även erfarenhet inom yrkesområdet ses som meriterande.
Det är även fördelaktigt om du har körkort eftersom en del skolor är belägna utanför centrala Boden.
För att bli aktuell för tjänsten krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du ansöker om detta på Polisens hemsida genom länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Observera att det nu är möjligt att få utdraget skickat till sin digitala brevlåda.
Låter detta som jobbet för dig? Sök redan idag! Intervjuer och urval sker löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
