Vi söker dig som vill vikariera i grundskola åk 1-9
2025-09-10
Nu söker vi dig som brinner för barns utveckling och lärande. Känner du en nyfikenhet av detta yrke eller har du erfarenhet av att vikariera? Då är detta din möjlighet att arbeta som vikarie.
Vi söker dig som antingen har en pedagogisk utbildning eller som har ett stort intresse för barn och ungdomars utveckling och lärande i skolan. Har du kanske bred kompetens inom något ämne? Ta då chansen och sök denna tjänst.
Som vikarie i grundskolan är du ofta ensam i klassrummet och du ansvarar för att starta upp, genomföra och avsluta lektionen på ett kvalitativt sätt. Du ska följa instruktioner från den lärare du vikarierar för men samtidigt vara beredd att improvisera om det inte finns någon planering.
Vi söker dig som vill arbeta extra vid sidan av studier eller har annat arbete men ej heltid, dig som är pensionär men vill göra en insats i skolans värld och arbeta när det passar dig.
Är du arbetssökande och vill prova på att arbeta heltid som vikarie så finns även heltidstjänster.
Har du kanske kunskaper eller ett stort intresse inom något av dessa ämnen?
Matematik
Fysik
Biologi
Kemi
Teknik
Svenska
Svenska som andraspråk
SFI
Engelska
Spanska
Tyska
Franska
Idrott och hälsa
Bild
Hemkunskap
Textilslöjd
Trä & metallslöjd
Musik
DETTA SÖKER VI
Som vikarie spelar du en viktig roll i att skapa trygghet och glädje för eleverna. Det är viktigt att ha en god samarbetsförmåga och vara en god förebild till eleverna.
Arbetet ställer krav på att du som person trivs att arbeta på olika arbetsplatser och har lätt för att anpassa dig till nya rutiner och arbetssätt. Man ska ha goda kunskaper i Svenska språket.
Har du körkort och tillgång till egen bil ses detta som positivt då en del enheter ligger utanför centrala Luleå, men är ej ett krav.
Det är inget krav på utbildning inom yrkesområdet men det är däremot meriterande, även erfarenhet inom yrkesområdet ses som meriterande.
Låter detta intressant? Sök redan idag då vi genomför intervjuer löpande.
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta ansvarig rekryterare sandra.forsling@studentconsulting.com
eller kundansvarig madeleine.forsback@studentconsulting.com
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
