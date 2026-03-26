Vi söker dig som vill ratta vår servicetraktor i Örarna
Stenvalls Trä AB / Lagerjobb / Luleå Visa alla lagerjobb i Luleå
2026-03-26
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenvalls Trä AB i Luleå
, Piteå
, Kalix
, Haparanda
, Kiruna
eller i hela Sverige
Söker du en rörlig och varierande roll i en fartfylld industriell produktionsmiljö, och är en trygg och säker traktorförare med hög servicenivå? Då ska du läsa vidare!
OM ROLLEN
Vi har behov av förstärkning till teamet Rullande maskiner vid vår sågverksanläggning i Örarna. Som förare av vår servicetraktor är du en viktig länk i vår produktionskedja och ditt arbete kommer att vara centralt för säkra, smidiga och effektiva produktionsflöden. Du kommer att ha olika uppdrag på området som tex påfyllning av material, transport av gods och maskindelar, bistå andra förare och enheter samt snöröjning och halkbekämpning under vintersäsong. Som maskinförare hos oss kan du även komma att köra andra typer av truckar och fordon utifrån kompetens och lämplighet. Att ansvara för daglig säkerhetstillsyn och enklare fordonsunderhåll ingår som en naturlig del i arbetsområdet. Jobbet är roligt, omväxlande och utvecklande, samt stundvis krävande i ett högt arbetstempo. Du kommer att tillhöra ett glatt och trevligt gäng med andra drivna medarbetare.
Tjänsterna är på heltid med arbetstider förlagda på dagtid 06.00-15.00 måndag-fredag. 2-skift eller andra skiftformer kan även förekomma
ÄR DU VÅR NYA MEDARBETARE?
Vi söker dig som tar dig an dina arbetsuppgifter med noggrannhet, engagemang och ansvar. Det är viktigt att du som förare har ett högt säkerhetsmedvetande, värdesätter ordning och reda samt ser dig själv och andra som en del i ett större sammanhang. Du har en god förmåga till självledarskap och kan göra relevanta bedömningar om vad som behöver göras och i i vilken ordning. Vi tror också att du har god kommunikationsförmåga, känsla för service och intresse för att aktivt delta i utvecklings- och förbättringsarbete.
I denna rekrytering är vi naturligtvis intresserade av dina yrkeskunskaper, men vi kommer också att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och utvecklingspotential i företaget. Vi värdesätter personliga egenskaper som god kommunikationsförmåga, känsla för service och intresse för att aktivt delta i utvecklings- och förbättringsarbete.
KRAV FÖR DENNA ROLL ÄR
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Styrkt yrkeserfarenhet som hjullastarförare
DESSUTOM ÄR DET MERITERANDE OM DU HAR
C2-behörighet
Behörighet för andra trucktyper
Erfarenhet som maskinförare på industriellt område
Utbildning inom anläggning eller industri
VI ERBJUDER DIG
• en omväxlande och intressant roll i ett engagerad team
• ett familjärt arbetsklimat med en stark vi-känsla
• möjlighet att lära och utvecklas som yrkesperson och individ
• generöst friskvårdsbidrag och personalrabatter inom koncernen Stenvalls Trä
ÖVRIG INFORMATION
Anställning tillsvidare som inleds med 6 månaders provanställning, start enligt överenskommelse. Lön och övriga villkor i enlighet med kollektivavtal (GS/sågverksavtalet). Bakgrundskontroll ingår som en naturlig del i den här rekryteringen.
ANSÖKAN
I denna rekrytering har valt att använda oss av några urvalsfrågor som du ombeds att besvara i samband med att du skickar in din ansökan.
Vi vill också informera om att vi arbetar med löpande urval för intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Alla former av direktkontakt som inte berör frågor om tjänsten, till exempel från bemannings- och rekryteringsföretag eller annonssäljare, undanbedes vänligen men bestämt.
Vi är ett genuint familjeföretag som startade som ett snickeri i Sikfors i Norrbotten 1947. En by omgiven av skog, en skog som vi brukat och förädlat sedan dess. Det är ingen överdrift att säga att vi är hemma i skogen och att vi verkligen brinner för vår hembygd. Det är nog därför vi sedan starten alltid jobbat för att nyttja den skog vi tar i anspråk så ansvarsfullt som möjligt.
Vi jobbar fokuserat på att utveckla det lokala näringslivet och återinvesterar i den landsbygd vi själva valt att bo. I dag är vi 562 anställda på 22 verksamhetsorter som omsätter 2,3 miljarder. Vi har utvecklats till en koncern, från såg- till butikskedja. Förutom Stenvalls Trä AB ingår bland annat Kallax Flyg,10 XL-BYGG Stenvalls butiker, Destination Sikfors och Genesis IT, i koncernen. Vi bygger vidare och utvecklas ständigt. Vi investerar i nya verksamheter och satsar här hemma där vi bor. De senaste åren har vi återinvesterat över en miljard i ny teknik och förbättrad verksamhet.
Vår resa har bara börjat, för entreprenörskapet är vår livsnerv, att hela tiden utvecklas och bli bättre är något som genomsyrar hela vår företagskultur. Vill du fortsätta resan med oss?
Hos Stenvalls Trä ska du känna dig som hemma. Du ska alltid vara dig själv. Vi visar stort förtroende och delar ut viktiga arbetsuppgifter, och förväntar oss ett högt engagemang och ett professionellt ansvarstagande. Din arbetsglädje stärker vår utveckling, det är vi övertygade om. Vi vet att om vi alla hjälps åt kan vi uträtta stora saker - tillsammans.
Välkommen hem till Stenvalls! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenvalls Trä AB
(org.nr 556138-5393)
Brändövägen 177
)
975 97 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenvalls Trä Örarna Kontakt
Produktionsledare
Joel Johansson joel.johansson@stenvalls.se 010-6901264
9820822